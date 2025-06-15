日職》轉支配下馬上扛重任！孫易磊年薪僅122萬 獲日媒大讚物超所值

孫易磊。（資料照，西日本新聞提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日媒《高校野球ドットコム》撰文點名9位本季年薪不超過或大約落在1000萬日圓，表現卻物超所值的投手，其中火腿隊20歲台灣火球新星孫易磊榜上有名。

《高校野球ドットコム》指出，孫易磊本季年薪僅600萬日圓（約新台幣122萬），去年已育成選手身分加盟火腿，今年5月（22日）升格為支配下球員後，靠著超過150公里的快速球展露頭角，迅速扛下中繼重任，僅約1個月時間就累積1次救援成功與4次中繼成功，表現令人驚艷。

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不過孫易磊在6月10日交流賽對養樂多燕子後援登板，連續丟2次保送後就被換下場，帳面上面對2個人次都沒有解決，失掉1分，隔天就被下放二軍。本季孫易磊一軍出賽7場都是後援，防禦率2.57，共投7局被敲4安（包含1轟），合計失掉2分，被打擊率0.174，每局被上壘率0.86。

其他8位被點名「高CP值」的投手，分別為達孝太（火腿，1000萬日圓）、田中晴也（火腿，1100萬日圓）、木村優人（羅德，600萬日圓）、山田陽翔（西武，700萬日圓）、前田純（軟銀，750萬日圓）、松本晴（軟銀，900萬日圓）、田中瑛斗（巨人，750萬日圓）與三浦瑞樹（中日，500萬日圓）。

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