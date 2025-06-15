晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》轉支配下馬上扛重任！孫易磊年薪僅122萬 獲日媒大讚物超所值

2025/06/15 07:01

孫易磊。（資料照，西日本新聞提供）孫易磊。（資料照，西日本新聞提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日媒《高校野球ドットコム》撰文點名9位本季年薪不超過或大約落在1000萬日圓，表現卻物超所值的投手，其中火腿隊20歲台灣火球新星孫易磊榜上有名。

《高校野球ドットコム》指出，孫易磊本季年薪僅600萬日圓（約新台幣122萬），去年已育成選手身分加盟火腿，今年5月（22日）升格為支配下球員後，靠著超過150公里的快速球展露頭角，迅速扛下中繼重任，僅約1個月時間就累積1次救援成功與4次中繼成功，表現令人驚艷。

不過孫易磊在6月10日交流賽對養樂多燕子後援登板，連續丟2次保送後就被換下場，帳面上面對2個人次都沒有解決，失掉1分，隔天就被下放二軍。本季孫易磊一軍出賽7場都是後援，防禦率2.57，共投7局被敲4安（包含1轟），合計失掉2分，被打擊率0.174，每局被上壘率0.86。

其他8位被點名「高CP值」的投手，分別為達孝太（火腿，1000萬日圓）、田中晴也（火腿，1100萬日圓）、木村優人（羅德，600萬日圓）、山田陽翔（西武，700萬日圓）、前田純（軟銀，750萬日圓）、松本晴（軟銀，900萬日圓）、田中瑛斗（巨人，750萬日圓）與三浦瑞樹（中日，500萬日圓）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中