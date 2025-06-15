MLB》談大谷剛來美國不被認為是打者 美作家：外界以為他只是投手...

大谷翔平。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今年努力做投球復健，力拚重拾「投打二刀流」身手，今年有機會再度站上投手丘。《橙縣紀事報》資深記者佛列契（Jeff Fletcher）近日上網路節目中提到，大谷剛來美國時，人們都不認為他是打者，認為大谷只是一名投手。

佛列契日前上《Dodgers Nation》主持人麥凱恩（Doug Mckain）的節目，他分享一段大谷在2018年剛挑戰大聯盟、並加入天使隊的經歷，「你知道，有趣的是，在他職業生涯初期，剛來到美國時，外界並不認為他是一名打者。他們說，『他只是一名投手，他不可能成為一名打者，拜託，這太誇張了。如果他在高中畢業後直接與道奇簽約，那他可能永遠不會成為一名打者』。」

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大谷翔平在大聯盟賽場展現獨特的「投打二刀流」，「投手大谷」2022年賽季交出15勝，2023年也貢獻10勝；而「打者翔平」在2023年奪得美聯全壘打王，兩度奪得美聯年度MVP。

大谷翔平去年以10年7億美元大約轉戰道奇，上季交出54轟、130分打點、跑出59盜，成為大聯盟史上第一位「50-50」俱樂部成員，大谷不但摘得國聯打擊雙冠王，還榮獲國聯年度MVP。

「隨著時間發展，我感覺他越來越愛打擊。或許是他做為投手受傷，或許只是因為他能每天上場打擊，但我現在相信，打擊是他的偏好。如果非要選一邊，他會選擇打擊。」佛列契說道。

佛列契也指出，「但我認為他最終仍然是投打兩方兼顧，因為他想要與眾不同，想要做一些沒有人能做到的事情，我認為這是他作為二刀流球員的意義。」

「投手大谷」近期復健、並開始進行投打實戰練習（Live BP），目前外界也出現一個討論點：是否要讓大谷從先發投手改為後援投手。

佛列契對此開玩笑說，大谷的例行公事程序太長了，如果要讓他擔任後援投手，可能必須中斷比賽30分鐘讓他熱身，「他有一個完整的例行公事，作為先發投手最適合他。」

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