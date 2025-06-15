中職》解放飛力獅的「指甲光療」 在球界還有其他緊急用途

飛力獅。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕統一獅球探吳國豪夫婦為飛力獅化身「美甲獅」，讓他解決破皮爆血的老問題，連續2場繳出7局優質先發，昨天他在新莊球場觀察玉山盃的青棒選手，握著碼表的手上也有老婆的傑作，從球員時期，老婆的美甲技術就曾幫忙解決指甲裂掉的困擾。

飛力獅變化球扣法獨特，5月常投到手指破皮爆血，球褲都是紅的，他的破皮並非一般投手常見的指腹，而是銳利的食指和中指扣球時會刮到大拇指的指背，起初使用人工皮加強指背強度，卻因流汗後會脫落，成效有限。

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5月期間，吳國豪跟老婆看到飛力獅的先發，見到球褲上誇張的出血量，心疼到想要幫忙看看，加上吳國豪在選手時期就曾請老婆幫忙加強指甲，才有了「指甲光療」的新點子。

吳國豪手上也有美甲師老婆的傑作。（記者龔乃玠攝）

吳國豪表示，當時帶著老婆跟防護員、餅總討論，除了整修形狀，再加假指甲改變結構，不會銳利到刺傷皮肉。飛力獅變身「美甲獅」後，連續2場繳出7局優質先發，完成先發洋投的任務。

吳國豪認為，飛力獅算是少數的案例，不是每個投手都需要做，但像是要暗號的捕手，如果指甲不慎裂掉，可以做緊急補強，做亮色指甲。他笑說，「（林）岱安有說想要做做看。」

昨在新莊球場觀察青棒選手，吳國豪握碼表的手上也有老婆的藝術，他笑說圖案是用AI算出適合自己的造型和顏色去搭配，跟老婆玩出來的結果。

吳國豪手上也有美甲師老婆的傑作。（記者龔乃玠攝）

吳國豪手上也有美甲師老婆的傑作。（記者龔乃玠攝）

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