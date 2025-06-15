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網球》媽媽老將瑪麗亞再爆冷！連挫大滿貫冠軍首闖倫敦決戰

2025/06/15 07:10

瑪麗亞。（美聯社）瑪麗亞。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕薑是老的辣！會外賽殺入的媽媽老將瑪麗亞（Tatjana Maria）再爆冷門，6：3、7：6（7：3）扳倒今年初澳洲公開賽冠軍的美國第2種子基絲（Madison Keys），挺進倫敦女王草地網賽女單冠軍戰。

「夢想成真！」這是倫敦女王草地賽史52年來，首度舉辦女子組賽事，屬於WTA500等級，目前世界女單排名86的瑪麗亞，靠著罕見切球打法，4強戰沒丟掉發球局，直落二淘汰強敵基絲，不但終止對戰3連敗，也挺進首場WTA250等級以上單打決戰，這位德國黑馬說：「能在這裡比賽真是太棒了，如此特別的地方，我簡直不敢相信還有比這更好的決賽，也感到非常、非常自豪。」

37歲又312天的瑪麗亞，已是38歲小威廉絲（Serena Williams）2020年贏得奧克蘭冠軍以來，職業女網年齡最大的單打決賽球員，已是兩個孩子的她擅長草地作戰，2022年溫布頓錦標賽曾首闖4強，如今寶刀未老，不但淘汰當年草地大滿貫冠軍的哈薩克第4種子蕾巴金娜（Elena Rybakina），就連另位大滿貫贏家基絲也栽在其拍下，將與美國第8種子安妮西莫娃（Amanda Anisimova）爭奪冠軍。

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