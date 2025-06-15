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圖輯》超級I人大解放！李珠珢重返大巨蛋 熱舞重聚韓國前隊友

2025/06/15 07:07

〔記者陳逸寬／台北報導〕富邦悍將本週末連續四天進駐臺北大巨蛋，六日舉辦「G!POP流行音樂節」主題日，特別邀請韓國職棒起亞虎啦啦隊「KIA Tigers Cheerleader」來台助陣。Fubon Angels的「小公主」李珠珢，睽違一年再度與前隊友合體應援，昔日靦腆內向的「超級I人」，在熟悉戰友面前徹底解放，展現自信又魅力十足的一面。

富邦小公主李珠珢個性害羞靦腆，是名副其實的「超級大I人」；而學姐李雅英（右上）中文進步神速，與粉絲互動熱絡，常常被虧是「搞笑藝人」。（記者陳逸寬攝）富邦小公主李珠珢個性害羞靦腆，是名副其實的「超級大I人」；而學姐李雅英（右上）中文進步神速，與粉絲互動熱絡，常常被虧是「搞笑藝人」。（記者陳逸寬攝）

Fubon Angels於13日賽前進行開場演出，李珠珢擔綱C位，性感熱舞驚艷全場。（記者陳逸寬攝）Fubon Angels於13日賽前進行開場演出，李珠珢擔綱C位，性感熱舞驚艷全場。（記者陳逸寬攝）

Fubon Angels韓籍三本柱李珠珢（左起）、南珉貞、李雅英於中場身穿旗袍登台表演，展現中韓融合魅力。（記者陳逸寬攝）Fubon Angels韓籍三本柱李珠珢（左起）、南珉貞、李雅英於中場身穿旗袍登台表演，展現中韓融合魅力。（記者陳逸寬攝）

李珠珢昨（14日）首度擔任開球嘉賓，為球賽揭開序幕。（記者陳逸寬攝）李珠珢昨（14日）首度擔任開球嘉賓，為球賽揭開序幕。（記者陳逸寬攝）

起亞虎啦啦隊「KIA Tigers Cheerleader」昨（14日）賽前帶來開場舞，李珠珢（左3）披上藍色戰袍，與昔日隊友再度合體應援。（記者陳逸寬攝）起亞虎啦啦隊「KIA Tigers Cheerleader」昨（14日）賽前帶來開場舞，李珠珢（左3）披上藍色戰袍，與昔日隊友再度合體應援。（記者陳逸寬攝）

李珠珢（右下）與前隊友朴星垠（右上）久別重逢，臉上洋溢燦爛笑容。（記者陳逸寬攝）李珠珢（右下）與前隊友朴星垠（右上）久別重逢，臉上洋溢燦爛笑容。（記者陳逸寬攝）

李珠珢（右）與朴星垠（左）合跳「三振舞」，默契十足，瞬間成為全場焦點。（記者陳逸寬攝）李珠珢（右）與朴星垠（左）合跳「三振舞」，默契十足，瞬間成為全場焦點。（記者陳逸寬攝）

李珠珢於昨（14日）中場表演，在三萬多名觀眾面前首次獻唱中文歌曲《青春修煉手冊》，大膽突破自我。（記者陳逸寬攝）李珠珢於昨（14日）中場表演，在三萬多名觀眾面前首次獻唱中文歌曲《青春修煉手冊》，大膽突破自我。（記者陳逸寬攝）

李珠珢自信又充滿魅力地演唱中文歌曲，贏得現場觀眾一致好評與熱烈掌聲。（記者陳逸寬攝）李珠珢自信又充滿魅力地演唱中文歌曲，贏得現場觀眾一致好評與熱烈掌聲。（記者陳逸寬攝）

近期李珠珢時常以各式可愛髮箍造型亮相，展現她搞怪又淘氣的私下風格。（記者陳逸寬攝）近期李珠珢時常以各式可愛髮箍造型亮相，展現她搞怪又淘氣的私下風格。（記者陳逸寬攝）

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