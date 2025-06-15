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MLB》大谷翔平陷入本季最長全壘打荒 日媒點出沉寂主因

2025/06/15 07:41

大谷翔平。（資料照，歐新社）大谷翔平。（資料照，歐新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平雖然目前以23轟暫居國聯全壘打王，但是6月目前只敲出1轟，近10戰、連45打席沒有開轟，陷入本季最長的全壘打荒，日媒點出大谷打擊下滑的原因。

日媒《Full-Count》報導指出，大谷翔平在3日與大都會的比賽中敲出本季第23轟，與水手「捕手砲」羅里（Cal Raleigh）並列大聯盟全壘打王，但近10場比賽都沒有開轟，雖然有連續8場敲安的表現，但累積10支安打中只有3支是長打，過去那種大谷式的長打威力明顯不見了。

日媒《Full-Count》統計大谷翔平開季至6月3日在好球帶的打擊成績，打擊率是0.341、上壘率0.341、長打率為0.835，但近10場嚴重下滑，只有.233/.258/.367，先前他在好球帶的攻擊能力被稱為「投進去十分危險」，如今卻連甜球都難以掌握。

這樣的變化也反映在擊球數據上。他的平均擊球初速從95.9英里（約154.3公里）下降到92.4英里（約148.7公里）；擊球仰角則從15度降至7度，滾地球比率則從40.1%飆升至59.3%，這些數據顯示，大谷擅長的「擊出強勁球」風格逐漸有所變化。

大谷翔平曾在5月敲出15轟追平個人單月最多紀錄，並獲得該月MVP殊榮，日媒希望大谷能盡早擺脫低潮，重拾「六月狂谷」的風采。

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