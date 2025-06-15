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MLB》飆本季最速158KM火球助殺！ 紅人克魯茲攻守俱佳助隊痛宰老虎

2025/06/15 09:03

克魯茲。（美聯社）克魯茲。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅人今天全場狂掃12支安打，上演4轟煙火秀，以11：1大勝地主老虎，中止2連敗。本場比賽最引人注目的是紅人明星游擊手魯茲（Elly De La Cruz） 的驚人防守表現，他飆出本季最速的「火球助殺」，成功中斷了老虎隊的攻勢。

事發在3局下半，老虎游擊手史威尼（Trey Sweeney）在一壘有人無人出局時擊出右外野二壘安打，跑者巴耶茲（Javier Baez）拔腿狂奔想從一壘跑回本壘得分，紅人外野手萊利（Jake Fraley）在強反彈後第一時間就轉傳內野，克魯茲在內野草皮接球後火速回傳給捕手崔維諾（Jose Trevino），成功把跑者封殺在本壘之前，克魯茲這一記助殺球速高達98.3英里（約158.1公里），刷新本季最速成績，同時也高居史上第4快的紀錄，而他自己一人就包辦前5名中的1、2、4、5名，曾在2023年7月20日對戰巨人時，以99.8英哩（約160.6公里）英哩寫下聯盟史上最快的助殺紀錄。

克魯茲今天在攻守兩端都有所貢獻，他在4局上敲出右外野陽春砲，本季第15轟出爐，連續3場開轟，全場4打數敲出一支全壘打，保送和三振各1次，跑回2分，打擊率為0.267。除了克魯茲開轟外，史岱芬森（Tyler Stephenson）5局上擊出滿貫砲奠定勝基，史提爾（Spencer Steer）、麥可連（Matt McLain）接力開轟，幫助紅人終場以11：1痛宰老虎，中斷對手近期的2連勝。

紅人28歲右投辛格（Brady Singer）繳出6局失1分的優質先發，收下本季第7勝；老虎右投佛雷爾提（Jack Flaherty）先發4.2局挨3轟狂失7分，失分創下本季個人最慘紀錄，苦吞本季第7敗。

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