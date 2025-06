MLB》飆本季最速158KM火球助殺！ 紅人克魯茲攻守俱佳助隊痛宰老虎

克魯茲。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕紅人今天全場狂掃12支安打,上演4轟煙火秀,以11:1大勝地主老虎,中止2連敗。本場比賽最引人注目的是紅人明星游擊手魯茲(Elly De La Cruz) 的驚人防守表現,他飆出本季最速的「火球助殺」,成功中斷了老虎隊的攻勢。

事發在3局下半,老虎游擊手史威尼(Trey Sweeney)在一壘有人無人出局時擊出右外野二壘安打,跑者巴耶茲(Javier Baez)拔腿狂奔想從一壘跑回本壘得分,紅人外野手萊利(Jake Fraley)在強反彈後第一時間就轉傳內野,克魯茲在內野草皮接球後火速回傳給捕手崔維諾(Jose Trevino),成功把跑者封殺在本壘之前,克魯茲這一記助殺球速高達98.3英里(約158.1公里),刷新本季最速成績,同時也高居史上第4快的紀錄,而他自己一人就包辦前5名中的1、2、4、5名,曾在2023年7月20日對戰巨人時,以99.8英哩(約160.6公里)英哩寫下聯盟史上最快的助殺紀錄。

克魯茲今天在攻守兩端都有所貢獻,他在4局上敲出右外野陽春砲,本季第15轟出爐,連續3場開轟,全場4打數敲出一支全壘打,保送和三振各1次,跑回2分,打擊率為0.267。除了克魯茲開轟外,史岱芬森(Tyler Stephenson)5局上擊出滿貫砲奠定勝基,史提爾(Spencer Steer)、麥可連(Matt McLain)接力開轟,幫助紅人終場以11:1痛宰老虎,中斷對手近期的2連勝。

紅人28歲右投辛格(Brady Singer)繳出6局失1分的優質先發,收下本季第7勝;老虎右投佛雷爾提(Jack Flaherty)先發4.2局挨3轟狂失7分,失分創下本季個人最慘紀錄,苦吞本季第7敗。

