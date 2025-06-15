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羽球》「千分逆轉女王」換人當！ 重溫戴資穎兩大超神劇本

2025/06/15 08:21

羽球》「千分逆轉女王」換人當！ 重溫戴資穎兩大超神劇本戴資穎。（資料照，Badminton photo提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕南韓球后安洗瑩日前在超級1000系列印尼羽球公開賽女單決賽，以13：21、21：19、21：15逆轉中國好手王祉怡奪下本季第5冠。安洗瑩演出超神逆轉劇本，打破了台灣「戴博士」戴資穎的特殊紀錄。

綜觀世界巡迴賽超級1000系列的賽事，能在決賽失掉首局後逆轉贏球的比賽只有6場，戴資穎原本以2場高居史上之最，但如今卻被安洗瑩以3場反超，從小戴手中接下「逆轉女王」的稱號。值得一提的是，這7場當中的最大苦主是王祉怡，加上今年這一敗，她已經在超級1000系列賽事的決賽苦吞3敗。

戴資穎曾在2018年和2022年的印尼公開賽上演超神大逆轉，2018年冠軍賽對上中國一姐陳雨菲，首局以21：23讓出，是她在當時該站首度失局，不過小戴及時回穩，在第2局發動兇猛攻勢，以21：15扳平戰局。決勝局戴資穎拿出「強心臟」特質，忘卻前兩局的失誤，取得11：4優勢，加上對方體力流失，失誤開始暴增，小戴反手拍威力再現，打亂陳雨菲路線，對方一記出界球，讓小戴出現冠軍點，小戴最終靠著對手失誤，以21：9逆轉勝，寫下生涯新高的29連勝，並奪下該年的第5座冠軍金盃。

戴資穎在2022年印尼公開賽對上王祉怡，當時的王祉怡堪稱「世界冠軍殺手」，陸續擊敗3屆世錦賽金牌西班牙瑪琳，前世界冠軍日本山口茜，力退同胞何冰嬌，生涯首闖1000等級大賽冠軍戰。

小戴以21：23失掉首局，但第2局利用網前的對角線小球讓對手難以招架，更是一鼓作氣連掃11分，以21：6搶下第2局，進入決勝局的戴資穎頻頻搶攻，並多次以近身攻擊令王祉怡束手無策，取得6：1領先，但王祉怡趁小戴失誤偏多，回敬9：2攻勢超前，以11：10進入技術暫停。換邊後，戴資穎展現多變的打法取得超前，最後以21：15勝出，自2016、2018年後勇奪賽史第3座印尼公開賽女單冠軍。

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