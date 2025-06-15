MLB》失投遭「神鱒」楚奧特砲轟 菅野智之連兩場投不滿5局

菅野智之。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力金鶯的35歲前日職澤村賞、MVP強投菅野智之，今天先發登板對戰天使，首局就遭「神鱒」楚奧特（Mike Trout）砲轟，主投4.2局失3分退場，連續兩場都投不滿5局，此役無關勝敗，金鶯終場以6：5逆轉贏球，3連戰取得2連勝。

菅野智之上一場先發遭美聯西區墊底的運動家修理，先發4.1局挨8安，丟4分（3責失）吞下本季4敗。今天面對天使開局就投出四壞球保送，之後慘遭楚奧特狙擊，一顆內角92.4英里的伸卡球，被擊成左外野2分砲，楚奧特本季第11轟出爐，天使取得2：0領先。

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金鶯在1局下追回1分，明星游擊手韓德森（Gunnar Henderson）和魏斯伯格（Jordan Westburg）3局下接力敲安打回打點，助隊以3：2超前。菅野智之在5局上再度出現狀況，先是被內托（Zach Neto）敲出安打，之後對Nolan Schanuel投出觸身球保送，雖然成功三振掉楚奧特，但卻被下一棒沃德（Taylor Ward）敲出帶有追平分的長打，之後抓到2個出局數後又投出觸身球保送，此時金鶯選擇將菅野換下場，接替投球的艾金（Keegan Akin）則是成功止血。

菅野智之今天先發4.2局用80球，被敲6支安打失3分，包括1發陽春砲，另有4次三振、2次四壞球保送和觸身球保送，防禦率為3.38，無關勝敗。雖然菅野連續兩場表現不盡理想，但他在生涯前14場先發中失分未超過4分，成為球隊史上第4人，此外生涯前14場只投出2次四壞球保送以下，也是隊史自2002年陶爾斯（Josh Towers）後的第2人。

金鶯靠著穆林斯（Cedric Mullins）和桑契斯（Gary Sánchez）6局下背靠背開轟，單局灌進3分，終場以6：5逆轉天使，讓倫吉佛（Luis Rengifo）的雙響砲成空響。

菅野智之賽後受訪表示，自己在採取揮臂式投球姿勢時，大致上能投到自己想要的地方，但在壘上有人採取固定式投球姿勢後，自己的控球就會跑掉，球常常滑掉，這讓他很不舒服，有時甚至過度補救，結果反而投不好，怎麼樣投都不太對勁，真的有點落差。談到首局遭楚奧特敲出全壘打，菅野智之坦言那一球是失投球，另外還有很多細節沒做好，才會導致自己投不好。

楚奧特。（美聯社）

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