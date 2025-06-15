高球》邁爾菁英賽第3輪 徐薇淩揮67桿排名飆升到並列12

徐薇淩。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣旅外女將徐薇淩今天在LPGA邁爾菁英賽第3回合打出3日來最佳的67桿，以總桿低於標準桿7桿的208桿，排名上升到並列第12，有望再度打進前10名。

總獎金300萬美元（約8849萬台幣）這次有3名台將參戰，包含「微笑球后」曾雅妮、徐薇淩及林子涵，但前兩輪打完僅徐薇淩和林子涵晉級。

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徐薇淩在上週的休普萊特菁英賽拿下並列第5名，為本季最佳名次。這週在邁爾菁英賽前兩輪，她分別繳出72、70桿，以並列第44名晉級決賽，今天她再接再厲抓下7鳥、吞2柏忌，以67桿繳卡，排名也推進到並列第12。

至於首度晉級決賽的林子涵，今天抓下2鳥，卻吞了5柏忌、1雙柏忌，以77桿作收，並以總桿218桿，排名掉到並列第74。

領先集團方面戰況激烈，共有6名選手以總桿205桿並列第1，包含瑞典女將莎格史東（Madelene Sagstrom）、丹麥好手梅德森（Nanna Koerstz Madsen）、美國L.湯普森（Lexi Thompson）、巴拉圭好手賈西亞（Sofia Garcia）、西班牙希甘達（Carlota Ciganda）和南韓女將崔慧珍。

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