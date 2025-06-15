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MLB》前國聯雙冠王找回「K博士」身手 史崔德大展K功比肩傳奇

2025/06/15 11:21

勇士強投「K博士」史崔德。（路透）勇士強投「K博士」史崔德。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2023年國聯投手雙冠王、勇士強投「K博士」史崔德（Spencer Strider）今天重拾王牌身手，面對洛磯繳出6局13K無失分的優質先發，投出本季代表作，助隊以4：1贏球，收下3連勝，本季首勝終於開胡。

史崔德曾在2023年以20勝、281次三振勇奪國聯投手雙冠王，去年僅出賽2場，就因右手肘尺側副韌帶（UCL）受傷而進行內部支撐手術（Internal Brace Surgery），直到今年才能上場投球，沒想到只先發一場就因右大腿後側拉傷而被放進15天傷兵名單，休養一個月後才重返大聯盟。

不過史崔德回來表現不盡理想，防禦率高達5.40，今天對戰洛磯投出本季代表作，先發6局用87球，只被敲出3支安打無失分，另外飆出本季單場最高的13次三振，另有1次保送，防禦率降至4.35。

這是史崔德自2023年9月19日對戰費城人之後，單場再度投出雙位數三振，目前60場先發共累積18場，而其中單場13K以上的比賽有5場，與名人堂強投史莫茲（John Smoltz）並列隊史最多。另外，史崔德、蒙特羅（Rafael Montero）和李伊（Dylan Lee）單場累積19K，創下隊史新紀錄。

勇士重砲歐森（Matt Olson）首局在滿壘擊出適時安打先馳得點，阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）2局下敲出左外野2分砲，本季第7轟出爐，（Austin Riley）第5局打回第4分，洛磯直到9局下才靠著多伊爾（Brenton Doyle）的安打破蛋，但仍難挽頹勢，勇士終場以4：1贏球，賞給洛磯近8場的第7敗，多蘭德（Chase Dollander）主投6局失4分，3分為責失分，苦吞本季第7敗；史崔德終結個人5連敗，終於拿下本季首勝。

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