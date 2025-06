WNBA》狂！45秒內飆3顆「Logo Shot」 神射手克拉克強勢宣告回歸（影音）

克拉克。(資料照,法新社)

張浩群/核稿編輯

〔記者盧養宣/綜合報導〕WNBA印第安納狂熱隊當家球星克拉克(Caitlin Clark)今傷癒歸隊就大展神射手本色,轟下7記三分彈,包括45秒內連進三顆「Logo Shot」,拿下本季新高32分,以102:88賞衛冕軍紐約自由人本季首敗。

上季勇奪新人王的克拉克上月因左邊股四頭肌拉傷,從大學以來首度因傷高掛免戰牌,她今回歸首戰就展現火燙手感,在狂熱隊開賽被對手拉出17:6的攻勢後率隊急起直追,包括從最後1分26秒起連三波進攻都飆進超遠距離三分彈,幫狂熱隊追到24:24,也讓地主球迷陷入瘋狂。

狂熱隊今全隊轟下17記三分球締造隊史新猷,克拉克7記三分彈也追平生涯最佳,終場繳出32分、9助攻、8籃板全能表現,她賽後除表示自己的傷勢已無大礙外,談及首節不可思議的表現時則說,「看到連續三顆都進了就會信心大增,下半場我的手感也很棒。」

Caitlin Clark just scored 9 points in less than 45 seconds pic.twitter.com/SWBk9PhI4g