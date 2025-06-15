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WNBA》狂！45秒內飆3顆「Logo Shot」 神射手克拉克強勢宣告回歸（影音）

2025/06/15 10:57

克拉克。（資料照，法新社）克拉克。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕WNBA印第安納狂熱隊當家球星克拉克（Caitlin Clark）今傷癒歸隊就大展神射手本色，轟下7記三分彈，包括45秒內連進三顆「Logo Shot」，拿下本季新高32分，以102：88賞衛冕軍紐約自由人本季首敗。

上季勇奪新人王的克拉克上月因左邊股四頭肌拉傷，從大學以來首度因傷高掛免戰牌，她今回歸首戰就展現火燙手感，在狂熱隊開賽被對手拉出17：6的攻勢後率隊急起直追，包括從最後1分26秒起連三波進攻都飆進超遠距離三分彈，幫狂熱隊追到24：24，也讓地主球迷陷入瘋狂。

狂熱隊今全隊轟下17記三分球締造隊史新猷，克拉克7記三分彈也追平生涯最佳，終場繳出32分、9助攻、8籃板全能表現，她賽後除表示自己的傷勢已無大礙外，談及首節不可思議的表現時則說，「看到連續三顆都進了就會信心大增，下半場我的手感也很棒。」

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