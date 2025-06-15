晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》生涯250轟達陣！大谷翔平單場雙響 追平兩大鬼神紀錄

2025/06/15 11:52

大谷翔平終結全壘打荒，單場敲出雙響砲。（法新社）大谷翔平終結全壘打荒，單場敲出雙響砲。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平今天對戰巨人終結本季最長全壘打荒，單場敲出雙響砲首局首打席開轟，敲出領先國聯的第25轟，同時也寫下兩大紀錄。

大谷翔平賽前在6月只敲出1發全壘打，近10戰、連45打席沒有開轟，陷入本季最長的全壘打荒，今天對戰巨人終於突破低潮，首局首打席就從巨人26歲右投魯普（Landen Roupp）手中敲出右外野陽春砲，本季第24轟出爐，擊球初速高達110.3英里，飛行距離為419英呎。

大谷翔平6局下再砲轟巨人牛棚投手貝克（Tristan Beck），擊出384英呎的右外野陽春彈，形成本季第25轟，助隊取得8：0領先。大谷翔平單場敲出雙響砲，達成大聯盟生涯250轟里程碑，若加上日職的48轟，日美通算合計298轟，距離300轟只差2支。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平本季前71場比賽以首棒打者之姿敲出25轟，追平1996年金鶯名將安德森（ Brady Anderson）的最多紀錄，另外，他也追平道奇隊史前71場比賽最多轟的紀錄，與1951年的名人堂球星霍吉斯（Gil Hodges）和2000年的「雨刷伯」薛菲爾德（Gary Sheffield）並列第一。

大谷翔平終結全壘打荒，單場敲出雙響砲。（法新社）大谷翔平終結全壘打荒，單場敲出雙響砲。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中