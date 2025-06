MLB》生涯250轟達陣！大谷翔平單場雙響 追平兩大鬼神紀錄

大谷翔平終結全壘打荒,單場敲出雙響砲。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平今天對戰巨人終結本季最長全壘打荒,單場敲出雙響砲首局首打席開轟,敲出領先國聯的第25轟,同時也寫下兩大紀錄。

大谷翔平賽前在6月只敲出1發全壘打,近10戰、連45打席沒有開轟,陷入本季最長的全壘打荒,今天對戰巨人終於突破低潮,首局首打席就從巨人26歲右投魯普(Landen Roupp)手中敲出右外野陽春砲,本季第24轟出爐,擊球初速高達110.3英里,飛行距離為419英呎。

大谷翔平6局下再砲轟巨人牛棚投手貝克(Tristan Beck),擊出384英呎的右外野陽春彈,形成本季第25轟,助隊取得8:0領先。大谷翔平單場敲出雙響砲,達成大聯盟生涯250轟里程碑,若加上日職的48轟,日美通算合計298轟,距離300轟只差2支。

根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,大谷翔平本季前71場比賽以首棒打者之姿敲出25轟,追平1996年金鶯名將安德森( Brady Anderson)的最多紀錄,另外,他也追平道奇隊史前71場比賽最多轟的紀錄,與1951年的名人堂球星霍吉斯(Gil Hodges)和2000年的「雨刷伯」薛菲爾德(Gary Sheffield)並列第一。

Shohei Ohtani's SECOND homer of the night! pic.twitter.com/vgaf9GhSoC