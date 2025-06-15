MLB》生涯250轟達陣！大谷翔平單場雙響 追平兩大鬼神紀錄

大谷翔平終結全壘打荒，單場敲出雙響砲。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平今天對戰巨人終結本季最長全壘打荒，單場敲出雙響砲首局首打席開轟，敲出領先國聯的第25轟，同時也寫下兩大紀錄。

大谷翔平賽前在6月只敲出1發全壘打，近10戰、連45打席沒有開轟，陷入本季最長的全壘打荒，今天對戰巨人終於突破低潮，首局首打席就從巨人26歲右投魯普（Landen Roupp）手中敲出右外野陽春砲，本季第24轟出爐，擊球初速高達110.3英里，飛行距離為419英呎。

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大谷翔平6局下再砲轟巨人牛棚投手貝克（Tristan Beck），擊出384英呎的右外野陽春彈，形成本季第25轟，助隊取得8：0領先。大谷翔平單場敲出雙響砲，達成大聯盟生涯250轟里程碑，若加上日職的48轟，日美通算合計298轟，距離300轟只差2支。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平本季前71場比賽以首棒打者之姿敲出25轟，追平1996年金鶯名將安德森（ Brady Anderson）的最多紀錄，另外，他也追平道奇隊史前71場比賽最多轟的紀錄，與1951年的名人堂球星霍吉斯（Gil Hodges）和2000年的「雨刷伯」薛菲爾德（Gary Sheffield）並列第一。

大谷翔平終結全壘打荒，單場敲出雙響砲。（法新社）

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