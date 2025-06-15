MLB》全壘打王「法官」慘吞3K、明星左投吞敗！ 洋基又輸給世仇紅襪

賈吉。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天「基襪大戰」世仇對決，洋基打擊發揮有限，終場以3：4飲恨輸球，苦吞2連敗。

紅襪首局靠洋基失誤「送禮」先馳得點，4下攻勢再起，納瓦耶茲（Carlos Narváez）與史托瑞（Trevor Story）長打串聯再添1分。

請繼續往下閱讀...

紅襪5下又有分數進帳，岡薩雷茲（Romy Gonzalez）敲出本1分打點二壘安打，助隊再下一城，第6局靠梅耶爾（Marcelo Mayer）高飛犧牲打拿下第4分。

悶了6局的洋基，直到7上才破蛋，「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）與威爾斯（Austin Wells）接連把握得點圈機會，先後擊出1分打點安打，條紋軍追回2分。

9上洋基最後反攻，首名打者高德史密特（Paul Goldschmidt）掃出長打，接著連續2顆滾地球推進再添1分，可惜之後未能延續攻勢，最終以1分之差落敗。

洋基明星左投羅冬（Carlos Rodón）先發5局退場，被敲7安失4分（3責失），吞下賽季第5敗；大聯盟全壘打王「法官」賈吉（Aaron Judge）今日4打數繳白卷，苦吞3K，打擊率降至3成84。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法