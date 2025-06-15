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MLB》大谷翔平雙響、克蕭7局5K無失分 道奇痛宰巨人獨居國西龍頭

2025/06/15 12:37

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平今天對戰巨人終結本季最長全壘打荒，單場敲出雙響砲，以25轟續居國聯全壘打王，道奇三屆塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）繳出7局無失分的優質先發，道奇全場狂掃11支安打，上演4轟煙火秀，終場以11：5痛宰巨人，在國聯西區龍頭保衛戰勝出。

大谷翔平賽前在6月只敲出1發全壘打，近10戰、連45打席沒有開轟，陷入本季最長的全壘打荒，今天對戰巨人終於突破低潮，首局首打席就從巨人26歲右投魯普（Landen Roupp）手中敲出右外野陽春砲，本季第24轟出爐，擊球初速高達110.3英里，飛行距離為419英呎。

大谷開轟帶起球隊攻勢，2局下單局灌進5分，金慧成第3局敲安打進帳第7分，大谷翔平6局下敲出本季第25轟，生涯第250轟達陣，「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）也補上一發左外野2分砲，本季第13轟讓對手巨人「開魯閣」，取得10：0的大幅領先。

道奇37歲名投克蕭繳出本季代表作，主投7局用81球只被敲出3支安打無失分，另外投出5次三振和1次保送，防禦率降至3.25。值得一提的是，克蕭距離生涯3000K里程碑只差12次三振。

巨人在8局下派出29歲捕手波特（Logan Porter）登板投球，遭羅哈斯（Miguel Rojas）無情開轟，道奇9局上也派出33歲野手E.赫南德茲（Enrique Hernández）接替投球，本季第4度登板，被施密特（Casey Schmitt）敲出一發滿貫砲，單局狂失5分，道奇趕緊換上牛棚左投班達（Anthony Banda）救火，所幸成功守住勝利，道奇終場以11：5大勝，克蕭也收下本季第2勝，生涯第214勝到手，魯普主投1.2局失6分，苦吞本季第5敗。

大谷翔平此役3打數敲出2發全壘打，獲得1次敬遠和1次四壞球保送，貢獻2分打點，跑回3分，目前71得分高居全聯盟最多，累積25轟、41分打點，打擊率回升至0.290。

克蕭。（美聯社）克蕭。（美聯社）

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