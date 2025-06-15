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MLB》史上最快！大谷翔平創下歷史新頁 大幅改寫「A-Rod」神紀錄

2025/06/15 13:09

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本球星大谷翔平今天火力全開猛夯雙響砲，達成大聯盟生涯250轟里程碑，同時寫下史詩紀錄。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平只花944場出賽，就達標「250轟、150盜」里程碑，創下大聯盟史上最速紀錄，大幅改寫原紀錄保持人「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的977場。

藍斯也提到，雖然帳面數據是944場出賽，不過實際上，大谷只有在其中928場比賽中有打擊紀錄，因為他大聯盟生涯初期擔任投手時並沒有上場打擊。

大谷翔平日職生涯有48轟，目前日美通算合計298轟，距離300轟大紀錄只差2支。

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