MLB》史上最快！大谷翔平創下歷史新頁 大幅改寫「A-Rod」神紀錄

大谷翔平。（美聯社）
張浩群／核稿編輯
〔體育中心／綜合報導〕道奇日本球星大谷翔平今天火力全開猛夯雙響砲，達成大聯盟生涯250轟里程碑，同時寫下史詩紀錄。
大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平只花944場出賽，就達標「250轟、150盜」里程碑，創下大聯盟史上最速紀錄，大幅改寫原紀錄保持人「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的977場。
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藍斯也提到，雖然帳面數據是944場出賽，不過實際上，大谷只有在其中928場比賽中有打擊紀錄，因為他大聯盟生涯初期擔任投手時並沒有上場打擊。
大谷翔平日職生涯有48轟，目前日美通算合計298轟，距離300轟大紀錄只差2支。
大谷翔平が第25号ホームラン— 【ＳＳ】大谷速報＆スポーツ速報 （@30R9gmaMUy3guDJ） June 15, 2025
MLB通算250HR！
本日2本目の本塁打を放つ
6月の大谷翔平が始まる
打率.291 25本塁打 OPS1.026
①本塁打
②申告敬遠
③四球
④本塁打
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