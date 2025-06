MLB》大秀三刀流！道奇野手生涯首K出爐 還刷新最快球速

E.赫南德茲。(法新社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇33歲野手E.赫南德茲(Enrique Hernández)今在球隊大幅領先時登板投球,不僅投出生涯首K,還刷新自身最快球速。

道奇帶著11:0領先進入9上,派出E.赫南德茲登板消化局數,這是他本季第4度站上投手丘,隨後在1出局一壘有人時,面對考斯(Christian Koss)投到2好1壞,接著用一顆內角低86.9英哩(約139.8公里)速球讓他站著不動吞K。

請繼續往下閱讀...

E.赫南德茲生涯首K出爐,還一舉刷新生涯最快球速,現場球迷瞬間歡聲雷動,鏡頭也照到休息區隊友們紛紛拍手叫好。

不過,E.赫南德茲未能吃完第9局,他投0.2局被換掉,挨3安包含1轟,出現3保送,失5分(4責失),防禦率漲到9.00,最終道奇派上班達(Anthony Banda)收拾殘局。

值得一提的是,E.赫南德茲今天也有上場打擊、守備,上演「三刀流」。

After 9.1 career innings, Enrique Hernandez has his first career strikeout! pic.twitter.com/KDUZMRcVXY