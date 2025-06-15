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MLB》大秀三刀流！道奇野手生涯首K出爐 還刷新最快球速

2025/06/15 14:13

E.赫南德茲。（法新社）E.赫南德茲。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇33歲野手E.赫南德茲（Enrique Hernández）今在球隊大幅領先時登板投球，不僅投出生涯首K，還刷新自身最快球速。

道奇帶著11：0領先進入9上，派出E.赫南德茲登板消化局數，這是他本季第4度站上投手丘，隨後在1出局一壘有人時，面對考斯（Christian Koss）投到2好1壞，接著用一顆內角低86.9英哩（約139.8公里）速球讓他站著不動吞K。

E.赫南德茲生涯首K出爐，還一舉刷新生涯最快球速，現場球迷瞬間歡聲雷動，鏡頭也照到休息區隊友們紛紛拍手叫好。

不過，E.赫南德茲未能吃完第9局，他投0.2局被換掉，挨3安包含1轟，出現3保送，失5分（4責失），防禦率漲到9.00，最終道奇派上班達（Anthony Banda）收拾殘局。

值得一提的是，E.赫南德茲今天也有上場打擊、守備，上演「三刀流」。

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