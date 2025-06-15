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TPBL冠軍賽》毛加恩認為經驗是爭冠優勢 萊恩終於有睡好

2025/06/15 14:49

萊恩受訪。（記者陳逸寬攝）萊恩受訪。（記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕TPBL總冠軍賽明天點燃戰火，由新北國王和高雄海神爭冠，今天國王舉行媒體日。球隊總經理毛加恩認為，球隊經驗是爭冠優勢，加上這季打了很多國際賽，年輕球員經驗持續提升，有信心再拿一座冠軍。

國王上季在PLG抱回隊史首冠，這季要挑戰連兩年奪冠，毛加恩認為，球隊今年很不容易，比賽很多、賽季也很長，但所有的體驗跟經驗都是養分，尤其是年輕球員。

「像是蘇士軒在東超表現，他可以投進致勝球，還有對戰神的第4戰，他的表現關鍵也幫助我們追回比數，順利拿下比賽，他在去年或前年是沒有膽識能投出這種球的。」毛加恩也另外點名王柏智和簡祐哲都持續進步當中。

毛加恩說：「 我們也有很多老將，這是我們最大優勢，我們有很多很好的領袖，他們有很好的經驗，加上這幾年打了很多高強度聯賽跟國際賽。這次面對海神，他們是很優秀很拚的球隊，我們要是能展現經驗，是有機會再拿一座冠軍的。」

至於在上一階段季後賽自曝睡很少的主帥萊恩，今天在媒體日上笑說，近期有比較多時間休息，睡得比較好，「我們試著去享受過程、享受比賽，但還是要把心態準備好，能跟著這支球隊去拚戰是很有樂趣的事情。」

萊恩認為，不管是第一輪對戰神還是總冠軍賽對上海神，都是過去未曾在季後賽交手的隊伍，令大家相當興奮、期待，他們也已經把自己準備好。

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