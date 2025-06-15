中職》出賽數超越生涯前5季總和 李吳永勤笑談「全勤」綽號

李吳永勤。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕昨出戰樂天桃猿比賽中，富邦悍將左投李吳永勤中繼1局無失分，本季出賽數22場，正式超越他前5年效力中信兄弟時期的總和。

李吳永勤今年轉戰富邦悍將，成為富邦牛棚倚重的左投戰力。對於今年出賽數激增，李吳永勤沒有太多別的想法，他說：「一直以來都是一樣，把自己準備好，教練給機會就全力表現。」

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上半季還沒打完，李吳永勤累積的一軍出賽數就超過生涯前5季總和，球迷還給他「全勤」的稱號。李吳笑說，原本不知道，老婆給他看網友留言他才知道，覺得自己的新綽號很有趣。

李吳也說：「教練有賦予任務，有時候沒叫到我，自己也可能先稍微熱身，沒有特別計算一週熱身或出賽幾場。出賽比以往多，身體強化跟重訓、維持身體狀況很重要，按部就班做好準備。其實心理上準備也很重要，不管任何狀況來，盡量就守住每一局，保持好的心態才會有自信。」

李吳永勤笑說，現在大家應該都看得出，他出賽雖多但很享受。李吳也透露，家人多少會擔心他的身體狀況，但他自己知道，要家人不用擔心。他也透露：「各隊的後援投手一定也都是這樣，這就是我要去學習的地方，了解他們怎麼面對。以前也會觀摩彥青、俊偉或是齊哲對於比賽的準備，棒球本來就是要學的很多，會參考他們怎麼做。」

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