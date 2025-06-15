瓊斯盃》「雖然我還不夠強」新生代長人趙云楓首度參戰很興奮

趙云楓。（資料照，大專體總提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕瓊斯盃籃球邀請賽台灣女籃名單近期公布，來自中信學院的187公分長人趙云楓以潛力培訓身份加入陣容，事實上，她在上個階段台日交流賽的集訓就進入國家隊，這一趟也讓她收穫滿滿。

今年瓊斯盃女子組地主陣容分為台灣隊和世大運培訓隊，台灣隊將以賽代訓備戰7月13日登場的亞洲盃，主要由WCBA、WSBL好手組成，趙云楓以潛力培訓身份進入名單，也是生涯首度參加瓊斯盃。

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談及對瓊斯盃的印象，趙云楓說，第一次看瓊斯盃是國三籃球生涯剛起步的時候，「那時候我連全場運球上籃都還不會，覺得場上的人都超級厲害、離我很遙遠，從來沒想過現在我也能與當時場上的球員並肩作戰。」

趙云楓表示，首度參與瓊斯盃很興奮，「畢竟以前都是坐在觀眾席看的人，雖然知道自己不夠強，但希望有機會上場的話，能夠直接進入狀態，把自己會的東西都展現出來。」

趙云楓在台灣女籃備戰亞洲盃的第二階段就加入陣容，繼成都世大運後再度進入國家隊，她坦言，心情上沒有太大不同，「都是國家隊，只是打的比賽不一樣而已，對我來說都是新的挑戰。」

趙云楓這次有機會參與在愛知舉辦的台日交流賽，這兩戰台灣隊都以大比分差輸球，對於此趟遠征的收穫，她對日本隊的拚勁印象深刻，「她們很用力搶每顆球，就連飛出界外的球也是飛出去撲在地板上救回來，在球場上的輪轉也很好，在防守上很不好對付。」

身為中鋒的趙云楓同時也在社群分享與162公分控衛安間志織的合影，貼文流露見到偶像的興奮之情，她表示，安間志織雖然身材不起眼但拚勁十足，「她很拚，快出界的球都會飛過去救回來，還能精準傳到隊友手上，出手不進的球也都會去衝搶籃板，雖然不高但過人很犀利，本人很可愛、人也很好，跟球場上的殺氣有很大的反差。」

趙云楓去年投入WSBL選秀獲得台元女籃青睞，最後決定繼續留在UBA賽場磨練，中信學院最終在113學年度UBA女子組公開一級止步6強，無緣進軍小巨蛋，趙云楓透露，下季確定轉戰WSBL，正式迎接下個階段的挑戰。

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