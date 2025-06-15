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中職》統一獅「傑尼獅主題日」藝人鳳小岳到場 台灣隊長陳傑憲化身小粉絲搶合影

2025/06/15 16:31

鳳小岳領軍全新樂團「壓克力柿子」今（15）日來到台南球場開唱、開球，十二強的台灣隊長陳傑憲化身小粉絲搶著合影。（記者李惠洲攝）鳳小岳領軍全新樂團「壓克力柿子」今（15）日來到台南球場開唱、開球，十二強的台灣隊長陳傑憲化身小粉絲搶著合影。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲／台南報導〕統一獅「傑尼獅主題日」今（15）日邀請今年剛成立「壓克力柿子」樂團來到台南球場開唱、開球，而這支剛成軍全新樂團「壓克力柿子」，是由去年獲得金曲獎三項提名的鳳小岳領軍，熱愛音樂的演員鳳小岳在今年終於實現玩團成為主唱的夢想。

鳳小岳領軍的「壓克力柿子」樂團受邀參與「傑尼獅主題日」，下午一到台南棒球場就立刻受到統一獅選手的熱烈邀請搶著合影，其中包含十二強的台灣隊長陳傑憲、捕手林岱安、潘傑楷以及林安可通通化身成小粉絲，搶著與藝人鳳小岳合影，其中球員林安可跟鳳小岳還有幾分相似，球團也拿出簽名球讓鳳小岳當場簽名，也讓現場球迷大呼賺到了。

鳳小岳表示，第一次踏上台南棒球場的草地來做表演及開球，很興奮，也可以透過這次的開球機會，讓更多不同領域的粉絲聽到他們的音樂作品，認識「壓克力柿子」。

鳳小岳與十二強的台灣隊長陳傑憲合影。（記者李惠洲攝）鳳小岳與十二強的台灣隊長陳傑憲合影。（記者李惠洲攝）

捕手林岱安也排隊與鳳小岳合影。（記者李惠洲攝）捕手林岱安也排隊與鳳小岳合影。（記者李惠洲攝）

統一獅林安可跟鳳小岳有幾分相似，開心與鳳小岳合影。（記者李惠洲攝）統一獅林安可跟鳳小岳有幾分相似，開心與鳳小岳合影。（記者李惠洲攝）

潘傑楷與鳳小岳率領的「壓克力柿子」樂團合影。記者李惠洲攝）潘傑楷與鳳小岳率領的「壓克力柿子」樂團合影。記者李惠洲攝）

統一獅工作人員特地拿簽名球給鳳小岳簽名。（記者李惠洲攝）統一獅工作人員特地拿簽名球給鳳小岳簽名。（記者李惠洲攝）

鳳小岳在球場練投帥度破表。（記者李惠洲攝）鳳小岳在球場練投帥度破表。（記者李惠洲攝）

鳳小岳在球場練投帥度破表。（記者李惠洲攝）鳳小岳在球場練投帥度破表。（記者李惠洲攝）

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