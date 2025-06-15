中職》李珠珢中文歌唱跳驚豔全場！李雅英笑喊想跟進（影音）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將本週末大巨蛋主場，除了再邀起亞虎啦啦隊成員來台，Fubon Angels「韓籍三本柱」表演橋段也不少，昨天李珠珢就開球外加中文唱跳，5局中場表演特別準備中文歌《愛情修煉手冊》，驚豔全場。

今天受訪時，李珠珢說：「去年來台灣，聽到這首歌，帶給我很大感動，希望把溫暖分享給起亞的姐姐們。準備了一陣子，沒有唱得很好所以覺得有點可惜，還可以唱更好。」

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李珠珢的表演，讓兩位學姐南珉貞、李雅英同聲讚好。南珉貞在表演中，也曾用中文唱自家應援曲「Hands Up」，她說，之前聽過其他成員潔米、Kesha唱過，就和Kesha要了曲目練習。

日前在個人社群演唱、卻被粉絲說唱得像檸檬的李雅英，笑著澄清自己「故意的。」李雅英說：「其實很好聽的！雖然還沒練習，有機會的話也想展現給大家看。」

至於昨天的開球，李珠珢坦言練了很久，但還是把球投到地上，還好李東洺把球接得像好球，很謝謝他。

李珠珢、南珉貞、李雅英。（記者林正堃攝）

李珠珢、南珉貞、李雅英。（記者林正堃攝）

李珠珢、南珉貞、李雅英。（記者林正堃攝）

李珠珢。（記者林正堃攝）

李雅英。（記者林正堃攝）

李珠珢。（記者林正堃攝）

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