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中職》陳傑憲手腕無力、林安可大腿緊繃 餅總說明「2上2下」的戰力重整

2025/06/15 15:58

陳傑憲（左）昨遭牽制回壘後左手腕撐地，目前手腕較沒有握力。（記者李惠洲攝）陳傑憲（左）昨遭牽制回壘後左手腕撐地，目前手腕較沒有握力。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕除了林靖凱因傷確定下二軍，統一獅昨另兩大主力選手陳傑憲和林安可也都有傷況，總教練林岳平賽前也說明目前球隊緊急做出的「戰力重整」，除了安排田子杰先發守右外野，也拉上林祖傑和張皓崴兩名野手。

獅隊昨不但在延長賽11局以6：8不敵中信兄弟，還傷了三名主力，其中又以林靖凱的左膝狀況最嚴重，而「餅總」林岳平賽前也逐一說明目前傷兵狀況，包括陳傑憲是昨遭牽制回壘後左手腕撐地，目前手腕較沒有握力，林安可則是右大腿後側緊繃，兩人今天都沒有排在先發打序，但陳傑憲可以代跑和代守，林安可則是可以代打。

餅總表示，希望藉由今天和下周一至三這四天，讓傑憲和安可可以藉由這四天的休息，看能不能獲得恢復，「安可昨天賽後去診所做超音波，目前是肌肉還沒到損傷，但已經頻臨快受傷的臨界點，等於是緊繃的狀態，今天也沒有出賽，跟傑憲的方式一樣，先讓他們休息四天，安可可以代打，傑憲是代跑和代守。」

在林靖凱下二軍後，今天獅隊是安排陳重廷守二壘，並拉上林祖傑和張浩崴當做守備備案，餅總解釋，「靖凱先下，換林祖傑，又放了（投手）劉予承，換張皓崴，因為守備嘛，先找一個是內外野可以替的守備跟代跑，如果安可有代打之後，可以有代跑和守備，目前是用這樣的方式，來做戰力重整。」

餅總表示目前是林靖凱、陳傑憲和林安可這3人對球隊戰力影響比較大，「也希望頂替他們上場的選手，可以表現跟這3人一樣有能力的表現。」

林安可（右）右大腿後側緊繃。（記者李惠洲攝）林安可（右）右大腿後側緊繃。（記者李惠洲攝）

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