晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「我們對他沒有懷疑」 餅總談陳韻文的定位不變但有「塩」份

2025/06/15 16:15

陳韻文。（資料照，記者李惠洲攝）陳韻文。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅終結者陳韻文昨在9局上遭詹子賢追平3分砲狙擊，不但個人救援失敗，更讓獅隊輸了關鍵一役。獅隊總教練林岳平今賽前表示，陳韻文還是教練團必須仰賴的投手，對他的能力沒有懷疑，「定位沒有改變，但會用高塩跟他相輔。」亦即獅隊若有需要「守勝」時，現階段會視狀況派上陳韻文或高塩將樹。

獅隊在昨9局上4：1局面換上陳韻文守勝，他卻在1出局後連續被敲5支安打，包括詹子賢最沉重的一擊追平彈。餅總不諱言對球隊是很傷害，「這是球隊的考驗，在應該是可以過關的局面輸掉之後，又帶給球隊多位主力傷兵，這就是考驗球隊的時候，但我相信即便有這樣的狀態，其他的選手應該要把握這次機會，在球隊需要勝利的時候，每個人都可以出來當英雄。」

陳韻文的表現讓不少獅迷相當不滿，餅總則表示，近幾年大家會用比較嚴峻的態度去看待，「但在我認為，他的能力在目前投手戰力來講，他還是我必須仰賴的投手。」

「我們對他沒有懷疑，還是希望他趕快重整，回到我們可以依賴的那個投手。」餅總表示教練團也會盡力協助陳韻文找回身手， 而現階段不會改變他的定位，但會讓另一名後援大將高塩將樹來跟他相輔。

餅總被問及若今天球隊有守勝局面時，目前不能去談會是由陳韻文或高塩上場，「都有機會，就看比賽過程，用這兩人來做相輔，我目前不能說今天是誰，因為今天戰況是非常難打的局面。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中