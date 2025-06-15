中職》「我們對他沒有懷疑」 餅總談陳韻文的定位不變但有「塩」份

陳韻文。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅終結者陳韻文昨在9局上遭詹子賢追平3分砲狙擊，不但個人救援失敗，更讓獅隊輸了關鍵一役。獅隊總教練林岳平今賽前表示，陳韻文還是教練團必須仰賴的投手，對他的能力沒有懷疑，「定位沒有改變，但會用高塩跟他相輔。」亦即獅隊若有需要「守勝」時，現階段會視狀況派上陳韻文或高塩將樹。

獅隊在昨9局上4：1局面換上陳韻文守勝，他卻在1出局後連續被敲5支安打，包括詹子賢最沉重的一擊追平彈。餅總不諱言對球隊是很傷害，「這是球隊的考驗，在應該是可以過關的局面輸掉之後，又帶給球隊多位主力傷兵，這就是考驗球隊的時候，但我相信即便有這樣的狀態，其他的選手應該要把握這次機會，在球隊需要勝利的時候，每個人都可以出來當英雄。」

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陳韻文的表現讓不少獅迷相當不滿，餅總則表示，近幾年大家會用比較嚴峻的態度去看待，「但在我認為，他的能力在目前投手戰力來講，他還是我必須仰賴的投手。」

「我們對他沒有懷疑，還是希望他趕快重整，回到我們可以依賴的那個投手。」餅總表示教練團也會盡力協助陳韻文找回身手， 而現階段不會改變他的定位，但會讓另一名後援大將高塩將樹來跟他相輔。

餅總被問及若今天球隊有守勝局面時，目前不能去談會是由陳韻文或高塩上場，「都有機會，就看比賽過程，用這兩人來做相輔，我目前不能說今天是誰，因為今天戰況是非常難打的局面。」

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