日職》落後7分沒在怕！ 田宮裕涼再見轟助火腿大逆轉廣島（影音）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天在主場於交流賽對陣廣島鯉魚，6上打完落後7分的他們靠著後段局數的絕地大反攻先將比數扳平，田宮裕涼出在延長賽10下敲出再見全壘打，幫助火腿以8：7完成終極逆轉勝，系列賽2勝1敗收下。

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廣島首局就在洋砲法比安（Sandro Fabian）的二壘安打率先得分，6上法比安與蒙特羅（Elehuris Montero）兩支長打串聯取分後，廣島攻勢如水銀瀉地一發不可收拾，單局打超過一輪，法比安甚至單局兩支安打，6上打完廣島取得7：0領先。

6下火腿水谷瞬陽春砲助隊追回1分，7下再由水谷瞬安打開啟攻勢，火腿單局追回4分，以5：7落後。9局2出局後，火腿中島卓也選到四壞保送，清宮幸太郎右邊方向穿越安打，代跑清宮幸太郎的矢澤宏太盜壘成功，洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）本場第4安一棒將比數追平。10下火腿田宮裕涼砲轟栗林良吏，讓火腿以8：7完成逆轉勝。

火腿今天絕地大逆轉廣島，雷耶斯單場5打席全部上壘，敲出4支安打貢獻3分打點。（圖片取自X）

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