中職》美甲仍有用但被砸鍋 飛力獅：陳韻文有來道歉

飛力獅。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕在光療美甲的保護下，統一獅洋投飛力獅投到手指破皮流血的症狀已經消失，昨投到7局雖有小狀況但強調不是問題，而7局失1分好投砸終結者陳韻文砸鍋，他則透露：「今天有跟韻文小聊一下，他是要來道歉。」

飛力獅因扣球會摳到大拇指背面，之前常投到手指爆血，但7日對味全龍先發繳出7局無失分好投時，賽後就秀出球探吳國豪的太太為他做光療美甲的手部美照，表示在經過美甲之後問題已改善，還因此多了「美甲獅」外號。

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昨飛力獅也投到7局，但在7局上時出現頻看手指的情況，他今天解釋，並非像之前是手指摳到皮流血，「可能是很熱汗流很多，癒合的皮比較軟，就稍微有一點小破皮，跟之前相比，不是問題。」他表示會持續做美甲保養，可能每兩週或每一週就會做一次。

只是飛力獅被問及昨役好投被搞砸的情況，是否有跟陳韻文或其他牛棚投手有一些交流時，他則透露，「其實今天有跟韻文小聊一下，韻文是要找我道歉，說昨天沒有守下，但我說沒關係，大家都想贏，每個人都想做好分內工作，但都會有MISS，也沒關係，發生就發生了。」飛力獅強調，重點是今天來球場就是要抱持全新的心態，不要讓過去影響現在。

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