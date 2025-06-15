中職》林安可傑尼獅最終日開跳！ 展現舞蹈能力讓球迷尖叫歡呼

「2025兆豐銀行傑尼獅主題日MR.LIONS」，連續兩天吸引許多球迷進場共襄盛舉。（統一獅提供）

〔體育中心/綜合報導〕統一7-ELEVEN獅本週末舉辦上半季強檔主題日「2025兆豐銀行傑尼獅主題日MR.LIONS」，連續兩天吸引許多球迷進場共襄盛舉。場外除了規劃球員立牌以便球迷合影留念，新穎且特別的進場贈品，球團也安排傑尼獅看板球星參與舞台活動，展現每位選手的舞蹈能力。

告別上週不穩定的天氣，台南球場在週末迎來烈陽，不少球迷把握假期早早於球場周圍排隊購買主題日相關商品或領取贈品。球團於場外活動安排選手舞蹈接力大挑戰，更有球迷提早卡位場外舞台，為了一睹選手不同的一面。

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舞蹈接力大挑戰昨日安排潘傑楷、蘇智傑、陳重羽和芮絲，活動結束隨即在網路上掀起熱烈討論。今日則是林佳緯、林安可、陳聖平及柔一，選手一出場馬上引起球迷尖叫歡呼，大喊選手名字，高舉進場贈品的應援扇。

第一次挑戰在球迷大力推薦下，由林安可擔任第一棒，陳聖平擔任末棒，柔一十分有耐心地將動作化為口訣，讓舞蹈簡單些，最後陳聖平也成功詮釋舞蹈。

第二次則以猜拳方式，再加上球迷的熱烈歡呼，讓林安可成為最後一棒，雖然首棒林佳緯呈現的舞蹈，讓二棒陳聖平表示「我看不出來怎麼跳」，台下球迷也哄堂大笑，但陳聖平隨即自由創作出新的動作，將自身的舞蹈細胞發揮極大化，也令林安可面臨到最大挑戰，最後林安可與陳聖平一同展現這獨特的舞蹈，活動也在全場球迷的歡呼聲中畫下句點。

除了舞台活動外，場外也有許多選手人形看板和拍貼，排隊人潮絡繹不絕。這兩天的進場贈品，如選手應援扇、人生四格與吊飾，也深受球迷喜愛，比賽過程中更時常看到球迷高舉選手扇子表達支持，相信球迷應援的力量也會成為選手的動力。

林佳緯。（統一獅提供）

陳聖平、林佳緯。（統一獅提供）

陳聖平、林安可。（統一獅提供）

陳聖平、林安可。（統一獅提供）

「2025兆豐銀行傑尼獅主題日MR.LIONS」，連續兩天吸引許多球迷進場共襄盛舉。（統一獅提供）

「2025兆豐銀行傑尼獅主題日MR.LIONS」，連續兩天吸引許多球迷進場共襄盛舉。（統一獅提供）

「2025兆豐銀行傑尼獅主題日MR.LIONS」，連續兩天吸引許多球迷進場共襄盛舉。（統一獅提供）

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