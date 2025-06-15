中職》鳳小岳超帥開球 「傑尼獅主題日」連兩天滿場啦！

鳳小岳開球。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅上半季最後一檔主題日「2025兆豐銀行傑尼獅主題日MR.LIONS」，連兩天都吸引萬人滿場球迷相挺，今天更邀請鳳小岳帶樂團表演和開球，超帥外型和演技讓林安可都說：「沒有人不喜歡他吧！」

統一獅昨邀新生代男團FEnIX，今則邀請鳳小岳&壓克力柿子帶來3首歌曲，他們說：「當初接到邀約時，大家都十分興奮、熱血，現場可以直接感受到觀眾的熱情，今天的重點其實是比賽以及所有選手們，我們能擔任賽前活動來賓，幫他們開場慶祝今天的賽事，這是件很酷且振奮人心的事情。」

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鳳小岳&壓克力柿子還擔任開球嘉賓，「因為有事先練習，大概知道自身程度在哪。這個感覺也很奇妙，選手一定覺得『我在電視上看過你』，我們也覺得『我們在電視上看過你』。」林安可賽前去找鳳小岳簽名時，就顯得緊張，還笑說：「因為看到明星」。

鳳小岳今年將登上Legacy「鐵漢柔情」音樂企劃，攜手「壓克力柿子」帶來全樂團陣容編制，不僅會演唱新歌，也將帶給樂迷耳目一新的搖滾表演，活動售票資訊將於6月17日曝光，詳情請鎖定鳳小岳&壓克力柿子官方社群。

「鳳小岳&壓克力柿子」首次在台南棒球場開唱。（記者李惠洲攝）

「鳳小岳&壓克力柿子」首次在台南棒球場開唱。（記者李惠洲攝）

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