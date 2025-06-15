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亞洲女排國家盃》台灣隊奪銅添信心 隊長廖苡任被隊友的熱血帶動

2025/06/15 18:08

台灣女排隊長廖苡任。（AVC提供）台灣女排隊長廖苡任。（AVC提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕亞洲女排國家盃6月14日落幕，闖進4強的台灣女排雖然4強戰跟菲律賓大戰5局後惜敗，季軍戰重拾自信，以3：1（17：25、25：13、25：16、25：13）打敗人高馬大的哈薩克，勇奪首屆亞洲國家盃季軍，組成全新的台灣女排後，首場國際賽成功登上頒獎台。

這次台灣女排組成陣容以7月德國萊茵-魯爾世界大學運動會球員為班底，搭配舉球員廖苡任與攻擊手黃瀞萱等較有經驗球員，不過因先前國內有許多比賽要進行，團隊正式磨合時間僅約2個月。總教練「小牛」鄧衍敏指出，由於組隊到比賽時間不多，但教練團彼此分工清楚，先前也有安排赴日本移地訓練，這段時間許多選手都有成長，很感謝其他教練團的幫忙以及選手認真投入。

預賽台灣隊除敗給地主越南外，面對澳洲、香港以及印度都順利取勝，取得分組第2晉級4強；接著台灣隊對決菲律賓，雙方歷經5局大戰，台灣隊先丟2局後扳平戰局，可惜最後2：3（17：25、21：25、25：18、25：15、12：15）惜敗無緣冠軍戰。

隊長廖苡任解釋，對手菲律賓已經磨合3年，而台灣女排則是組隊後首次參加國際賽，雖然輸掉比賽是遺憾，但人生不要眷戀過去，這是團隊首場5局大戰，下次再碰到5局比賽一定會拿下；作為陣中學姐代表，廖苡任也不斷鼓勵學妹們季軍戰再拚一回，因為整個賽會尚未結束。

台灣隊在季軍戰重振旗鼓，雖然面對身材較突出的哈薩克丟掉首局，不過隨即連拿3局，以3：1搶下季軍，在組隊後首場國際賽成功站上頒獎台。

陣中攻擊手張稦豈貢獻全隊最高23分，她分享，自己以前是會想很多的球員，但她很感謝隊友們都告訴她不要怕，不要想太多，特別是隊長廖苡任，即便雙方一起訓練時間不長，還是會主動溝通，無論是實務或心靈層面，都不吝於給予鼓勵。在季軍戰繳出好表現，張稦豈說：「能來國外跟強勁對手比賽讓我很珍惜，可以讓我累積更多經驗。」

「我覺得跟這群學妹打球會被她們熱血帶動。」廖苡任說，她因為擔任舉球，在場上比較冷靜，有時也會表情嚴肅在思考，但學妹們會開她玩笑逗樂她，而且團隊展現想要贏球的高亢決心，不時會讓她的頭腦靈光一閃，因此在場上有更多不同想法。

鄧衍敏首次執掌成人國家隊兵符就帶回獎盃，她認為，雖然4強戰敗給菲律賓後，回到飯店自己很懊惱，心想若能多給選手指引跟幫助，應該會更好，但很開心輸球後不到1天時間，大家能重新投入比賽，看選手展現出的精神，身為教練的她十分感動，而這只是開始，是台灣女排成軍後所完成第一步，還要更努力才能在接下來國際賽發光。

結束首屆亞洲國家盃比賽後，台灣女排下次正式國際賽將是今年重頭戲世大運，屆時廖苡任、黃瀞萱無法參加，隊長重任交在快攻手甘可慧身上。甘可慧表示，亞洲國家盃可以拿到季軍很不可思議，讓她學到把過程做好，結果自然會是好球，面對世大運她不會去想成績，一樣會把自己做好，並在未來加強跟隊友的配合，避免忙中出錯；鄧衍敏補充，6月底會安排邀請賽讓世大運班底以賽代訓，期望可以在短時間讓世大運的選手快速磨合。

台灣女排拿下亞洲國家盃銅牌。（AVC提供）台灣女排拿下亞洲國家盃銅牌。（AVC提供）

攻擊手張稦豈貢獻全隊最高23分。（AVC提供）攻擊手張稦豈貢獻全隊最高23分。（AVC提供）

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