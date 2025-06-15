MLB》道奇領先11分推野手登板 巨人教練有微詞：我永遠不會...

道奇工具人賀南德茲在領先11分時登板被打爆。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊在今天靠著大谷翔平單場雙響砲，以11：5大勝巨人收下系列賽勝利，不過9局道奇派出野手登板的舉動，讓巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）有些許微詞。

道奇今天靠著克蕭（Clayton Kershaw）的7局好投以及打線4轟演出，在8局打完以11：0遙遙領先，9局道奇派出工具人赫南德茲（Enrique Hernández）本季第4度登板，不過包含滿貫砲在內，赫南德茲0.2局被打3安，失掉5分有4分責失分，投出3BB、1K，未能吃完最後一局退場，得由班達（Anthony Banda）登板收拾殘局。

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賽後梅爾文被記者問及道奇在大幅領先時推出赫南德茲登板的舉動，他直言：「我不知道，我不會那樣子做，他們就做他們想做的吧。我曾推出過野手登板，但我永遠不會在領先的時候這樣子做。」

過去大聯盟規定球隊在領先或落後6分就能推出野手登板，不過2022年大聯盟野手共登板132次大幅刷新歷史新高，導致大聯盟在2023年更改規定，目前正規9局球隊只能在落後至少8分，或9局領先至少10分才能派出野手登板，而延長賽則沒有限制。

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