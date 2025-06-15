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積水不再！桃園楊梅棒壘球場斥資765萬元整修後煥然一新

2025/06/15 19:06

桃園楊梅棒壘球場斥資765萬元整修啟用，令棒壘球友更安全、舒適在此打球。（記者李容萍攝）桃園楊梅棒壘球場斥資765萬元整修啟用，令棒壘球友更安全、舒適在此打球。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅棒壘球場長期存在排水不良、設施老舊等問題，尤其大雨後球場都積水、很難打，令棒壘球友詬病，經多位民代向市府爭取改善楊梅地區的運動設施，楊梅區公所去年10月封場、斥資765萬元施工已經完工和驗收，即日起對外開放，立委涂權吉、市議員周玉琴今（15）日表示，楊梅棒壘球場重新開放好消息，歡迎球隊與民眾多多使用，重新帶動楊梅喜愛棒壘市民運動。

　楊梅區公所民政課長林沛源表示，為提升楊梅棒壘球運動品質，由市府主導、區公所執行該棒壘球場整修工程，包括內野紅土重新整理、外野草皮及排水設施改善、球場增設圍網等，總經費765萬元，工程由華泰興營造有限公司承攬，設計與監造則由江境建築師事務所負責，去年10月動工，今年5月驗收，施工團隊除改善球場原有排水不良與場地老舊問題，同時進行全面環境整理，確保球場煥然一新。

　涂權吉以「一日球迷」向鄉親介紹楊梅棒壘球場重新開放消息表示，早在他擔任市議員期間，因喜愛棒球，積極向市政府爭取改善楊梅棒壘球場，如今整修完畢啟用，他呼籲球友大家告訴大家揪團一起打球，未來將秉持「做實事、挺運動」信念，繼續推動更多優質體育場館建設改善。

　周玉琴也說，過去聽到民眾反映楊梅棒壘球場雨後積水、紅土設施不善，影響打球，如今該棒壘球場完工重新啟用，體改善球場內野紅土、外野草皮排水及圍籬，球場品質整個提升，讓球友安心打球運動。

桃園楊梅棒壘球場斥資765萬元整修啟用，令棒壘球友更安全、舒適在此打球。（記者李容萍攝）桃園楊梅棒壘球場斥資765萬元整修啟用，令棒壘球友更安全、舒適在此打球。（記者李容萍攝）

桃園楊梅棒壘球場斥資765萬元整修啟用，令棒壘球友更安全、舒適在此打球。（記者李容萍攝）桃園楊梅棒壘球場斥資765萬元整修啟用，令棒壘球友更安全、舒適在此打球。（記者李容萍攝）

積水不再！桃園楊梅棒壘球場斥資765萬元整修、草皮變平整。（記者李容萍攝）積水不再！桃園楊梅棒壘球場斥資765萬元整修、草皮變平整。（記者李容萍攝）

積水不再！桃園楊梅棒壘球場斥資765萬元整修、球場增設圍網。（記者李容萍攝）積水不再！桃園楊梅棒壘球場斥資765萬元整修、球場增設圍網。（記者李容萍攝）

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