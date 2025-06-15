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中職》朱育賢首局2分砲重擊！味全龍擊敗台鋼雄鷹

2025/06/15 19:03

朱育賢首局開轟。（味全龍提供）朱育賢首局開轟。（味全龍提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍和台鋼雄鷹今天再交手，龍隊首局就靠著朱育賢開轟先馳得點，並一路保持領先，洋投鋼龍則投出6局失1分好投，龍隊終場6:1贏球，週末2連戰雙方各取1勝。

龍隊今面對台鋼洋投石萬金，首局在陳子豪選到保送後，朱育賢本季第5轟出爐，2分砲幫助龍隊先馳得點。

2局上，劉俊緯和王順和接連長打，其中王順和2出局後適時的二壘打，幫助龍隊再添1分。

4局下，台鋼展開反攻，吳念庭敲安開啟攻勢，王柏融擊出右外野方向深遠飛球，球明顯擊中全壘打牆上欄杆後彈出場外，一壘審鄭惟丞第一時間判定全壘打，龍隊抗議，裁判開會後自行啟用重播輔助判決，隨後判定為場地二壘安打。王柏融雖未開轟，該支長打仍幫台鋼追回1分，個人連5場有打點。

首局開轟的朱育賢，5局上再次敲安，這次擊出左外野方向二壘打，送回壘上的吉力吉撈．鞏冠，龍隊又添1分。

台鋼洋投石萬金6局失4分退場，黃紹睿7局接替登板，1出局後遭吉力吉撈．鞏冠擊出二壘打，吉力吉撈搶攻二壘，重播輔助維持原判安全上壘。朱育賢選到保送，但劉基鴻遭三振，龍隊該局未得分。

鋼龍上回在澄清湖出賽，遭魔鷹單場雙響砲，今先發6局，被擊出6安打、送出8次三振，包括對魔鷹投出2次三振，僅失1分，優質先發之姿退場。

近期轉任中繼的洋投艾璞樂，今第2場中繼登板，被首位打者紀慶然敲安，2出局後保送曾子祐，但王博玄的平飛球直擊游擊手張政禹手套，該半局台鋼無功而返。

自培出身的台鋼後援投手黃勃睿，歷經4度選秀落選，前年升格正式球員。黃勃睿9上生涯初登板，被首位打者王順和敲安，1出局後被吉力吉撈擊出2分砲，生涯一軍首戰遭震撼教育。陳子豪接著選到保送，代跑曾聖安盜壘失敗，朱育賢高飛球出局。黃勃睿的生涯初登板，投1局失2分。

朱育賢首局開轟。（味全龍提供）朱育賢首局開轟。（味全龍提供）

朱育賢首局開轟。（味全龍提供）朱育賢首局開轟。（味全龍提供）

鋼龍優質先發。（味全龍提供）鋼龍優質先發。（味全龍提供）

黃勃睿一軍生涯初登板。（台鋼雄鷹提供）黃勃睿一軍生涯初登板。（台鋼雄鷹提供）

吉力吉撈9局上開轟。（味全龍提供）吉力吉撈9局上開轟。（味全龍提供）

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