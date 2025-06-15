網球》地主希望盧曼琳、萬奕彣女單開胡 台塑盃會內門票聽牌

盧曼琳。（四維體育推廣教育基金會提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年台塑盃國際女網賽週六開打，盧曼琳、台英混血萬奕彣這兩位地主希望，各自在會外賽直落2開胡，週日她們再贏球就晉級會內舞台。

這項ITF職業賽正在台北市網球中心進行，2023年曾代表台灣出戰金恩盃亞大二級的「四維之星」盧曼琳，雖然感冒已逾一週，強忍著流鼻水和咳嗽等身體不適，會外賽首輪以7：6（7：4）、6：1力退南韓13種子姜娜賢（音譯：Kang Na Hyun），壓軸次輪對手為澳洲第5種子湯普森（Belle Thompson）。教練詹佛成表示，盧曼琳雖然這幾天練球比較少，週一在高雄的比賽還因為天氣太熱，一度打到快不能呼吸，但今天搶7拉鋸拚出堅韌意志，整體表現還算不錯。

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原本就讀美國常春藤名校普林斯頓大學的盧曼琳，自認球技未能突破進步，已決定休學返台打職業賽，「感謝四維體育推廣教育基金會楊蔚萌董事長的贊助支持，讓我能無後顧之憂，繼續維持訓練追求夢想。」她也認為詹佛成的經驗豐富，能夠提供戰術和許多協助，「希望能改進我不擅長的地方，以戰養戰全面提升競爭力。」

至於去年台北全中運高女單打金牌萬奕彣，也一掃今年台南全中運首輪意外出局的陰霾，台塑盃會外面對今年全中運國女金牌花苡恩，克服次盤0：3落後倒趕6局，反以6：2、6：3贏得「台灣內戰」，18歲的萬奕彣將與日本第6種子北原由乃爭奪會內席次。

萬奕彣。（四維體育推廣教育基金會提供）

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