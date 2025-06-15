晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》Amazing！飆9K的梅賽斯看到王鏡銘的那1K 「大家一起跳起來」

2025/06/15 19:18

梅賽斯單場MVP。（記者李惠洲攝）梅賽斯單場MVP。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅先發洋投梅賽斯今天以先發7局飆9K無失分的表現，助獅隊以1：0擊敗中信兄弟，不但拿下個人第5勝，也再助隊將勝差拉開到2.5場。只是當他談到8局上王鏡銘解決滿壘危機的那1K時，也直用「Amazing」來形容，認為實在是驚為天人，「當鏡銘拿到那個三振的時候，感覺休息室的大家都一起跳起來。」

獅隊靠著梅賽斯好投，以及林岱安在3局下的陽春砲，終場就靠寶貴1分贏球，總教練林岳平則表示，「今天三振得滿多的，在昨天的狀態裡面，他有辦法完全壓制對方，能夠在沒有火力支援下，是相當難得的球賽。」

只是全場的另一高潮點，出現在王鏡銘在8局上1出局一、三壘有人局面登板，他賽後也坦言當時滿剉的，因為兄弟打者不好解決，在保送高宇杰形成滿壘後，他先後製造內野飛球，並對曾頌恩投出三振，自己也霸氣一吼，「喊完，看到傑憲他們，我知道休息室都很振奮。」

梅賽斯當時在休息室看王鏡銘飆K，也覺得超驚艷，「那樣歡呼，是很棒的感覺。大家都在等這一刻發生，結果真的發生了。」但梅賽斯自己也用102球投出7局9K超好投，本季第5度獲選單場MVP。

梅賽斯單場MVP。（記者李惠洲攝）梅賽斯單場MVP。（記者李惠洲攝）

梅賽斯。（記者李惠洲攝）梅賽斯。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中