中職》Amazing！飆9K的梅賽斯看到王鏡銘的那1K 「大家一起跳起來」

梅賽斯單場MVP。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅先發洋投梅賽斯今天以先發7局飆9K無失分的表現，助獅隊以1：0擊敗中信兄弟，不但拿下個人第5勝，也再助隊將勝差拉開到2.5場。只是當他談到8局上王鏡銘解決滿壘危機的那1K時，也直用「Amazing」來形容，認為實在是驚為天人，「當鏡銘拿到那個三振的時候，感覺休息室的大家都一起跳起來。」

獅隊靠著梅賽斯好投，以及林岱安在3局下的陽春砲，終場就靠寶貴1分贏球，總教練林岳平則表示，「今天三振得滿多的，在昨天的狀態裡面，他有辦法完全壓制對方，能夠在沒有火力支援下，是相當難得的球賽。」

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只是全場的另一高潮點，出現在王鏡銘在8局上1出局一、三壘有人局面登板，他賽後也坦言當時滿剉的，因為兄弟打者不好解決，在保送高宇杰形成滿壘後，他先後製造內野飛球，並對曾頌恩投出三振，自己也霸氣一吼，「喊完，看到傑憲他們，我知道休息室都很振奮。」

梅賽斯當時在休息室看王鏡銘飆K，也覺得超驚艷，「那樣歡呼，是很棒的感覺。大家都在等這一刻發生，結果真的發生了。」但梅賽斯自己也用102球投出7局9K超好投，本季第5度獲選單場MVP。

梅賽斯單場MVP。（記者李惠洲攝）

梅賽斯。（記者李惠洲攝）

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