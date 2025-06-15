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桌球》公益盃臥虎藏龍 新科少年狀元國手徐禾原意外落馬

2025/06/15 19:30

第一屆Xuperman公益盃桌球錦標賽今天在高雄五甲國小體育館落幕。（主辦單位提供）第一屆Xuperman公益盃桌球錦標賽今天在高雄五甲國小體育館落幕。（主辦單位提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕2025年第一屆Xuperman公益盃桌球錦標賽，今天在高雄五甲國小體育館落幕，越級挑戰國小六年級男單的北勢國小少年國手徐禾原，意外在8強賽中箭落馬，冠軍最後落入中市何厝國小的陳加恩手中。

Xuperman是由前世界球王許昕在2022年自創的品牌，長期投入桌球運動的推廣與公益活動，致力於讓運動帶給社會正向影響力。

這項由Xuperma台灣代理商舉辦的公益桌球賽，希望透過這場賽事促進國內基層桌球發展，也能將愛心傳遞給需要幫助的人。

這次比賽共分為8組，包括國小六年級、五年級、四年級及三年級以下組的男、女單打，共吸引逾300名國內好手參賽。

其中國小六年級男單戰況，因為上個月剛獲得今年11歲少年國手第一名的台中市北勢國小名將徐禾原南下參賽，備受矚目。

削球打法的徐禾原擁有絕佳的手感，對旋轉的變化判斷精準，去年就以國小三年級之姿首度當選11歲少年國手，今年11歲國手排名賽更橫掃千軍搶下第一名。

四年級的徐禾原今天在8強賽迎戰六年級的陳加恩，在局數0:2落後下雖全力反撲連追2局，最終仍以2:3落敗，只獲得優勝。

陳加恩扳倒奪冠呼聲最高的徐禾原後，一路挺進決賽，最終擊退南市永康國小劉彥均，摘下六年級組男單冠軍。六年級女單冠軍則落入高市南成國小利唯甄手中。

北勢國小小將徐禾原（右2）在國小六年級組男單8強賽落敗，並列優勝。（主辦單位提供）北勢國小小將徐禾原（右2）在國小六年級組男單8強賽落敗，並列優勝。（主辦單位提供）

何厝國小陳加恩（左1）獲得國小六年級組男單冠軍。（主辦單位提供）何厝國小陳加恩（左1）獲得國小六年級組男單冠軍。（主辦單位提供）

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