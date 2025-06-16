MLB》站在大聯盟最佳黃金世代的最頂端！218轟名將盛讚大谷翔平

大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平不斷締造史無前例紀錄，已經成為近代最強球星之一。近期生涯218轟的前大聯盟名將佛雷澤（Todd Frazier），也在受訪時表示，大谷翔平站在這個最佳世代的最頂端。

佛雷澤在接受《The Big Lead》視訊訪問時直呼：「我一直在說，現在的大聯盟，可能是我們有生之年所見過最好的棒球世代。除了大谷翔平，其他像賈吉（Aaron Judge）、貝茲（Mookie Betts）、楚奧特（Mike Trout）、德葛隆（Jacob deGrom）、史基斯（Paul Skenes）等等，不勝枚舉，聯盟現今充滿著最強大的球星。」

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佛雷澤進一步強調：「過去雖然有狄馬喬（Joe DiMaggio）、貝比魯斯（Babe Ruth）、威廉斯（Ted Williams）等傳奇，但我們現在也正在見證歷史，將會有無數紀錄被打破，50年後的人們根本無法相信我們現在目睹了什麼。而翔平，毫無疑問站在這最頂端。」

談到道奇本季碰上不少狀況，佛雷澤仍看好道奇能夠奪冠，「我想他們會再度擊敗洋基奪下世界大賽冠軍。現在很多傷兵也將陸續回歸了，他們完美的運用體制，如果其他球隊想像道奇一樣砸錢，那有何問題？」

不過佛雷澤也表示，雖然道奇是很強的球隊，但也會面臨和其他球隊一樣的困境，「棒球是唯一一種即使對上墊底球隊也會被橫掃的運動，所以每天都必須拿出最佳表現。」

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