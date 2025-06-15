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圖輯》李珠珢披起亞虎球衣奔向前隊友 笑聲中藏告別情懷（影音）

2025/06/15 21:28

〔記者陳逸寬／台北報導〕富邦悍將今（15日）在臺北大巨蛋舉行系列賽最終戰，韓國職棒起亞虎啦啦隊（KIA Tigers Cheerleader）也迎來本次來台應援的最後一場演出。富邦人氣啦啦隊成員「小公主」李珠珢，面對即將返韓的昔日隊友朴星垠，顯得格外不捨。

九局下半，李珠珢突發奇想，向現場球迷借來一件起亞虎球衣披上，蹦蹦跳跳地跑向朴星垠，像個孩子般開心地展示這身「戰袍」。突如其來的舉動讓朴星垠笑彎了腰，兩人當場笑成一團，現場氣氛溫馨又歡樂。這場鬧中帶淚的重逢，以笑聲代替離愁，也為短暫的相聚畫下最溫暖的句點。

李珠珢向現場球迷借來一件起亞虎球衣披上，逗得朴星垠哈哈大笑。（記者陳逸寬攝）李珠珢向現場球迷借來一件起亞虎球衣披上，逗得朴星垠哈哈大笑。（記者陳逸寬攝）

李珠珢突然披上起亞虎球衣，讓朴星垠（左）愣了一下。（記者陳逸寬攝）李珠珢突然披上起亞虎球衣，讓朴星垠（左）愣了一下。（記者陳逸寬攝）

李珠珢指著球衣的主人，朴星垠（左）當場笑彎了腰。（記者陳逸寬攝）李珠珢指著球衣的主人，朴星垠（左）當場笑彎了腰。（記者陳逸寬攝）

李珠珢穿上起亞虎球衣後興奮地手舞足蹈，開心得像個孩子，朴星垠（左）則笑得合不攏嘴。（記者陳逸寬攝）李珠珢穿上起亞虎球衣後興奮地手舞足蹈，開心得像個孩子，朴星垠（左）則笑得合不攏嘴。（記者陳逸寬攝）

李珠珢（左）與朴星垠（右）合跳「三振舞」，現場氣氛瞬間嗨到最高點。（記者陳逸寬攝）李珠珢（左）與朴星垠（右）合跳「三振舞」，現場氣氛瞬間嗨到最高點。（記者陳逸寬攝）

李珠珢（右）與昔日隊友朴星垠（左）再度同台應援，展現十足默契。（記者陳逸寬攝）李珠珢（右）與昔日隊友朴星垠（左）再度同台應援，展現十足默契。（記者陳逸寬攝）

Fubon Angels韓籍三本柱南珉貞（左起）、李珠珢、李雅英今（15日）中場身穿韓服登場演出，展現濃濃韓流風情。（記者陳逸寬攝）Fubon Angels韓籍三本柱南珉貞（左起）、李珠珢、李雅英今（15日）中場身穿韓服登場演出，展現濃濃韓流風情。（記者陳逸寬攝）

李珠珢人氣爆棚，舉手投足皆成全場焦點。（記者陳逸寬攝）李珠珢人氣爆棚，舉手投足皆成全場焦點。（記者陳逸寬攝）

李珠珢再度與前隊友同台應援，瞬間從「超級I人」大解放，活力四射！（記者陳逸寬攝）李珠珢再度與前隊友同台應援，瞬間從「超級I人」大解放，活力四射！（記者陳逸寬攝）

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