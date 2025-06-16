TPBL冠軍賽》新莊算他半個主場 于煥亞珍惜重返爭冠舞台的機會

于煥亞。（資料照，高雄海神提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕TPBL總冠軍賽今天點燃戰火，由新北國王在主場迎戰高雄海神。海神射手于煥亞在季後賽首輪表現出色，場均貢獻16分、3.6助攻，關鍵時刻都能命中三分球幫助球隊。提到這次上演「南北大戰」，阿亞笑說，自己是新莊人，這裡也算自己半個主場，期待雙北的海神球迷能進場支持。

于煥亞為海神在T1元年的奪冠班底，再度重返爭冠舞台，他說：「我覺得很珍惜，因為不是每個球員都有這個機會，每支球隊的季前設定一定都是打進冠軍賽，但到最後只有兩支球隊可以爭奪冠軍，很珍惜這個舞台也很期待冠軍賽的來臨。」

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這季以例行賽第3晉級季後賽，海神在上一輪「下剋上」扳倒福爾摩沙夢想家，接著和龍頭國王爭冠，于煥亞坦言，都是不小的挑戰，「大家要把心態武裝起來，整整48分鐘每一次的攻防都是影響比賽勝負關鍵。」阿亞不諱言，前一階段結束，大家多少都有點傷病跟疲勞，還好還有些時間可以調整，可以在總冠軍賽前恢復到最佳狀態。

自T1第2季的中信特攻和台鋼獵鷹後，職籃冠軍賽再度上演「南北對決」，于煥亞笑說：「我相信全台球迷都很期待這個對決，而且南北對抗也是台灣籃球一個不錯的話題，希望不只是南部球迷，北部的球迷也可以支持我們，因為我也是新莊人。」

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