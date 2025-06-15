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網球》WTA近5年最老冠軍！德國媽媽瑪麗亞倫敦草地爆冷到底

2025/06/15 22:51

瑪麗亞。（法新社）瑪麗亞。（法新社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕會外賽殺入的媽媽老將瑪麗亞（Tatjana Maria）爆冷到底，6：3、6：4扳倒美國第8種子安妮西莫娃（Amanda Anisimova），德國大黑馬贏得倫敦女王草地網賽女單冠軍，也是WTA近5年來最老的贏家。

37歲又313天的瑪麗亞寶刀未老，已是38歲小威廉絲（Serena Williams）2020年奧克蘭封后以來，職業女網年齡最大的單打冠軍。擁有兩個孩子的瑪麗亞擅長草地作戰，2022年溫布頓錦標賽首闖4強，這週不但淘汰當年草地大滿貫掄元的哈薩克第4種子蕾巴金娜（Elena Rybakina），就連今年初澳洲公開賽攻頂的美國第2種子基絲（Madison Keys）也栽在其拍下，加上16強的捷克穆霍娃（Karolina Muchova），還有決賽的安妮西莫娃（Amanda Anisimova），總計連挫4名Top20高手。

倫敦女王草地賽史近52年來，首度舉辦女子組，屬於WTA500等級，目前世界女單排名86的瑪麗亞，靠著豐富經驗及罕見切球打法，跌破國際賭盤及專家眼鏡，一路過關斬將首闖WTA250等級以上決戰，最終順勢奪冠，這也是她職業生涯第4座金盃。

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