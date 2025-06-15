NBA》重磅交易！ 魔術狠砸4張首輪籤+2球員換灰熊巴恩

灰熊與魔術進行重磅交易，當中涉及巴恩（左）以及4張首輪籤。（圖片取自X）

〔體育中心/綜合報導〕根據《ESPN》查拉尼亞（Shams Charania）爆料，灰熊將巴恩（Desmond Bane）交易給魔術，換來多達4張首輪籤、1個首輪互換，以及「KCP」卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、安東尼（Cole Anthony）。

即將要滿27歲的巴恩是本次交易案中最重要的主菜，原本他跟莫蘭特（Ja Morant）兩人被視為球隊的建隊基石，儘管他生涯未曾入選明星賽，2023年時灰熊依舊跟他簽下一張5年2.07億美元（約新台幣61億）續約，上個賽季巴恩場均可以拿下23.7分、4.4籃板、5.5助攻、1.0抄截，三分命中率38.1%，生涯巴恩有17.8分、4.6籃板、3.8助攻的表現，他的到來將能顯著提升魔術的火力。

請繼續往下閱讀...

魔術送出不低的代價來換取巴恩加盟，4張首輪籤中有原本屬於灰熊的2025年首輪第16順位籤，以及2026年太陽首輪籤，加上2028年、2030年魔術的位保護首輪籤，同時還有一個具有輕微保護的2029年首輪互換權。此外擔任薪資包的卡德威爾波普與安東尼兩人的合約都保障到下個賽季，而卡德威爾波普2026-27賽季是球員選項、安東尼則是球隊選項。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法