田徑》顛覆人體極限！杜普蘭蒂斯飛過6公尺28 12次破撐竿跳世界紀錄

杜普蘭蒂斯。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕瑞典名將杜普蘭蒂斯（Mondo Duplantis）今天凌晨在家鄉登場的鑽石聯賽斯德哥爾摩站，以6公尺28 再創男子撐竿跳世界紀錄，也是他生涯第12次締造世界新猷。

25歲杜普蘭蒂斯生涯已經擁有無數紀錄，奧運金牌、世界錦標賽金牌都已入手，他在2020年把烏克蘭「鳥人」布卡高懸26年室外世界紀錄送入歷史，之後不斷突破人體極限，如今再創紀錄，迄今累計12次在室內、室外賽突破世界紀錄。

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杜普蘭蒂斯在3月以6公尺27刷新室內世界紀錄，他日前在鑽石聯賽挪威站以6公尺15奪金，這次他回到主場比賽，唯一目標就是在家鄉締造世界紀錄，畢竟過去他未曾在瑞典打破紀錄，他的出賽也就成為全場焦點。

杜普蘭蒂斯從5公尺60起跳，再來5公尺80、5公尺90、6公尺都一次就過，而澳洲好手馬紹爾（Kurtis Marschal）在6公尺三度失敗後，杜普蘭蒂斯確定摘金，並再次開啟「一個人的武林」。

金牌到手的杜普蘭蒂斯，直接把高度升至破世界紀錄的6公尺28，且首次嘗試就成功，以百分之百成功率霸氣奪金。值得一提的是，他從2020年起連4年奪鑽石聯賽總冠軍，今年將尋求5連霸！

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