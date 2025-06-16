MLB》「投手大谷」加速復出！ 道奇總練羅伯斯透露盤算：即使1局...

大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平持續朝回歸二刀流邁進，目前投球訓練一切順利，「投手大谷」有望提前重返賽場。

大谷翔平已投過3次Live BP（實戰投打練習），用球數持續增加，11日投3局用44球，面對11位打者送出6K，最快球速97英里（約156公里）。

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大谷近日要進行第4次Live BP，媒體也問及是否是復出前最後一次，總練羅伯斯（Dave Roberts）表示：「這是有可能的，他非常渴望投球，也非常期待這一刻的到來。」至於第4次Live BP的日期，羅伯斯坦言目前還不確定。

大谷原本預計要到明星賽之後才復出，但如今有望提前重返賽場，羅伯斯指出：「我們對於提升強度非常謹慎，但真的已經接近（復出）了，大家都很興奮，不過我要再次強調，這是一個循序漸進的過程。」

考量到大谷目前的用球數，還不足以擔任先發投手，對此羅伯斯也有盤算，「即使他擔任只投1到2局的開局投手，對我們來說都是很大的幫助。」

至於是否真的要讓大谷提前復出，羅伯斯說道：「我們會傾聽翔平的意見，他是唯一的二刀流選手，我們都是第一次經歷這樣的情況，所以會非常謹慎。」

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