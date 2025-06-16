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MLB》被光芒橫掃後將迎「地獄13連戰」 大都會主帥：必須打得更好

2025/06/16 09:25

大都會在主場被光芒橫掃。（法新社）大都會在主場被光芒橫掃。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天以0：9輸給光芒，本季首次在系列賽被對手橫掃，而接下來將面臨「地獄13連戰」的大都會，也讓總教練門多薩（Carlos Mendoza）坦言，他們必須打得更好才能收下勝利。

今日在主場面對光芒的大都會，打線慘遭壓制，全場僅擊出5支安打沒有得到任何1分，且先發投手坎寧（Griffin Canning）只完成4.1局的投球，投出高達5次保送共失6分，終場遭到完封吞下3連敗。

在與光芒的系列賽中，大都會在壘上留下多達30名跑者殘壘未得分，且得點圈27個打數僅敲出4支安打，打擊率.148。投手部分，這3場分別掛帥的霍姆斯（Clay Holmes）、梅吉爾（Tylor Megill）與坎寧總共只吃掉13局，而預計要在美國時間周三，接替受傷的千賀滉大先發出賽的布萊克本（Paul Blackburn），在美國時間周五的比賽僅投0.1局就狂失4分，種下敗因。

談到近期比賽的低潮，總教練門多薩表示很不是滋味，但球隊仍要繼續走下去，「球季一共162場比賽，總是會遇到這樣的情況，我們無法有效的執行策略、打得並不漂亮，這讓我們付出代價，很明顯我們必須表現得更好。」

大都會明日休兵一天後，將面臨連續13場比賽的大硬仗，其中要先與同分區的勇士和費城人交手，接著再做客匹茲堡與海盜進行3場比賽，而率先面對的斧頭幫在接下來的3場比賽，分別安排今年表現出色的史溫倫巴克（Spencer Schwellenbach）、塞揚左投塞爾（Chris Sale）以及傷癒後在前役找回身手的史崔德（Spencer Strider）掛帥先發。

主帥門多薩坦言，勇士真的是一支很好的隊伍，「這3個我們要面對到的傢伙都是菁英等級的投手。而當你看到他們的打序，一字排開非常健康。我們必須做好準備，接下來的10天我們得要打得出色。」

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