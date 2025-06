MLB》爸爸之力！大谷翔平父親節3安猛打賞 道奇力退巨人鞏固龍頭

大谷翔平。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕今天是美國父親節,道奇日本巨星大谷翔平展現「爸爸之力」繳出3安猛打賞,終場道奇以5:4險勝巨人,堅守國聯西區龍頭。

扮演核彈頭的大谷首打席就敲安,後續靠著帕赫斯(Andy Pages)的高飛犧牲打跑回分數,助隊先馳得點。2局下半,艾德曼(Tommy Edman)夯出本季第10轟,道奇再添1分。

巨人則在4上展開反撲,在2出局一二壘有人局面,考斯(Christian Koss)敲出適時安打助隊破蛋,下一棒南韓好手李政厚掃出2分打點三壘安打,一棒逆轉戰局。

道奇很快有所回應,5下大谷敲安帶動攻勢,後續帕赫斯轟出左外野逆轉3分砲,道奇再度超前,前5局打完以5:3領先。

