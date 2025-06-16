MLB》爸爸之力！大谷翔平父親節3安猛打賞 道奇力退巨人鞏固龍頭

大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天是美國父親節，道奇日本巨星大谷翔平展現「爸爸之力」繳出3安猛打賞，終場道奇以5：4險勝巨人，堅守國聯西區龍頭。

扮演核彈頭的大谷首打席就敲安，後續靠著帕赫斯（Andy Pages）的高飛犧牲打跑回分數，助隊先馳得點。2局下半，艾德曼（Tommy Edman）夯出本季第10轟，道奇再添1分。

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巨人則在4上展開反撲，在2出局一二壘有人局面，考斯（Christian Koss）敲出適時安打助隊破蛋，下一棒南韓好手李政厚掃出2分打點三壘安打，一棒逆轉戰局。

道奇很快有所回應，5下大谷敲安帶動攻勢，後續帕赫斯轟出左外野逆轉3分砲，道奇再度超前，前5局打完以5：3領先。

巨人在8上靠強森（Daniel Johnson）敲出陽春砲，追到1分差距，但之後未能再添分數，最終以1分之差飲恨。

大谷翔平今日3打數都敲安繳出猛打賞，還選到1保送，4打席全上壘，跑回2分，賽後打擊率為0.297。

道奇前少主梅伊（Dustin May）繳出6局失3分優質先發，本季第4勝到手、防禦率4.46。

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