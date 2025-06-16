MLB》「紅襪受夠了！」 美媒曝明星重砲德弗斯震撼交易主因

德弗斯。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪稍早宣布將陣中明星重砲德弗斯（Rafael Devers）交易出去引起震撼，而在交易和發生後，《波士頓環球報》的記者亞伯拉罕（Peter Abraham）曝光原因，指出球團受夠了德弗斯才將他送走。

紅襪將德弗斯交易給巨人後，獲得火球男希克斯（Jordan Hicks）、23歲左投哈里森（Kyle Harrison），以及貝洛（Jose Bello）與蒂布斯（James Tibbs）2位小聯盟選手，另外巨人也將會承擔剩餘的3.135億美金合約（約新台幣92.9億）。

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德弗斯交易案後，《波士頓環球報》記者亞伯拉罕在社群媒體寫下紅襪促成這筆交易的主因，他寫下：「球隊認為，這份3.135億美金的合約意味著德弗斯要為球隊做出正確的事，但他並沒有因此負起責任，球團受夠了並將他給交易出去。」

紅襪球團會有如此的反應，可能與今年調整德弗斯的出賽方式有關。今年季前因延攬柏格曼（Alex Bregman）入隊，德弗斯配合球隊要求下讓出熟悉的三壘轉戰指定打擊，但在上個月自家一壘手卡薩斯（Triston Casas）因左膝肌腱斷裂整季報銷後，球團又希望德弗斯能接替一壘防區，再度引發德弗斯的不滿，也可能因此種下了交易的契機。

德弗斯本季73場的出賽，繳出.272/.401/.504的打擊三圍，外帶15發全壘打與58分打點。

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