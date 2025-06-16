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MLB》昨日盜壘頭部受傷 教士新星梅里爾腦震盪進7日傷兵名單

2025/06/16 11:28

梅里爾昨天盜壘頭部受傷退場。（資料照，路透）梅里爾昨天盜壘頭部受傷退場。（資料照，路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士在今日對上響尾蛇的比賽前，將昨日盜壘受傷造成腦震盪的22歲新星梅里爾（Jackson Merrill）放入7天傷兵名單，並從小聯盟拉上布魯克斯（Trenton Brooks）支援。

狀況發生在昨天比賽，當時7局上半兩人出局，靠著故意四壞球站上一壘的梅里爾發動盜壘，響尾蛇二壘手馬提（Ketel Marte）接到捕手的傳球後進行觸殺，不過手套與梅里爾的頭部產生碰撞，一度讓梅里爾無法立刻起身，雖然最終仍能自行走下場，但在下個半局球團換上洛克里奇（Brandon Lockridge）接替守備，直到今天球團將他放入傷兵名單。

梅里爾在4月初就曾因右腿拉傷缺席一個月，如今又再度受到傷勢影響，本季留下44場的出賽，打擊三圍.304/.349/.474，標準化進攻指數（OPS+）128，包括5轟與26分打點。

為了填補空缺，教士從3A拉上布魯克斯，今年他在小聯盟60場的出賽表現極為出色，整體進攻指數（OPS）高達1.001，今天的比賽並未上場。

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