MLB》昨日盜壘頭部受傷 教士新星梅里爾腦震盪進7日傷兵名單

梅里爾昨天盜壘頭部受傷退場。(資料照,路透)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕教士在今日對上響尾蛇的比賽前,將昨日盜壘受傷造成腦震盪的22歲新星梅里爾(Jackson Merrill)放入7天傷兵名單,並從小聯盟拉上布魯克斯(Trenton Brooks)支援。

狀況發生在昨天比賽,當時7局上半兩人出局,靠著故意四壞球站上一壘的梅里爾發動盜壘,響尾蛇二壘手馬提(Ketel Marte)接到捕手的傳球後進行觸殺,不過手套與梅里爾的頭部產生碰撞,一度讓梅里爾無法立刻起身,雖然最終仍能自行走下場,但在下個半局球團換上洛克里奇(Brandon Lockridge)接替守備,直到今天球團將他放入傷兵名單。

請繼續往下閱讀...

梅里爾在4月初就曾因右腿拉傷缺席一個月,如今又再度受到傷勢影響,本季留下44場的出賽,打擊三圍.304/.349/.474,標準化進攻指數(OPS+)128,包括5轟與26分打點。

為了填補空缺,教士從3A拉上布魯克斯,今年他在小聯盟60場的出賽表現極為出色,整體進攻指數(OPS)高達1.001,今天的比賽並未上場。

Jackson Merrill is down with an apparent injury after attempting to steal second base pic.twitter.com/SobemA1T8l