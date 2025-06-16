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MLB》狂飆15K卻被墊底洛磯打爆 勇士霍姆斯紀錄日留遺憾

2025/06/16 11:23

霍姆斯6.1局狂飆生涯新高15K，無奈牛棚放火最終勇士慘敗給洛磯。（美聯社）霍姆斯6.1局狂飆生涯新高15K，無奈牛棚放火最終勇士慘敗給洛磯。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天與洛磯進行3連戰最後一戰，此戰勇士派出霍姆斯（Grant Holmes）先發，他全場飆出生涯新高15次三振，並在前5局投出無安打比賽，無奈牛棚上來放火，最終勇士1比10慘敗給洛磯，也讓霍姆斯的紀錄日留下遺憾。

霍姆斯今天先發前5局沒有被擊出安打，並且送出了10次三振，唯一掉的1分是隊友失誤造成，他在6局上被擊出第一支安打，不過安全解決危機。

7局上續投，霍姆斯面對首位打者麥馬翰（Ryan McMahon）被擊出陽春砲，接著三振艾斯查達（Thairo Estrada）後，保送了多伊爾（Brenton Doyle），此時教練團決定換投。

不過換投後勇士牛棚上來放火，該局又被洛磯打了5分，接著8局上再被拿3分，最終以9分之差慘敗。

對於毀掉隊友的生涯里程比賽，勇士明星重砲歐森（Matt Olson）直言：「浪費掉他的好表現真的很爛。」總教練史尼克（Brian Snitker）也說，沒想到比賽結果會這樣，沒想到除了霍姆斯的三振秀外，這場比賽還有其他「驚喜」。

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