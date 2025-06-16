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MLB》菊池雄星飆轉隊最高10K無用！天使遭金鶯擊潰吞下敗投

2025/06/16 12:21

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日作客金鶯的天使，迎來3連戰的最後一場交手，本場掛帥的日籍左投菊池雄星主投5.2局，狂飆轉隊到天使後最高的10次三振，但最終仍不敵金鶯，以2：11被擊潰，吞下個人本季第6敗。

天使首局靠著沙努爾（Nolan Schanuel）的全壘打給予菊池支援，但下個半局身後隊友失誤讓首棒上壘後，面對烏里耶斯（Ramón Urías）投出紅中滑球被逮中，形成逆轉比數的兩分砲。

2、3兩局，菊池雄星飆出6上6下外帶5K壓制金鶯打線，3局上天使也靠著兩支安打與暴投攻下追平分，但4局下半，菊池面對韓德森（Gunnar Henderson）與勞瑞安諾（Ramón Laureano）被接連敲安失掉1分，所幸最後靠著雙殺與三振化解危機。

5下菊池雄星力保不失後，第6局再度續投，雖然一開始連飆2K，但先是被桑契斯（Gary Sánchez）敲安，之後的穆林斯（Cedric Mullins）突襲短打讓下丘的菊池傳往一壘發生暴傳，使跑者連跑3個壘包回到本壘得分，隨後還被梅歐（Coby Mayo）擊出長打以後，教練團選擇啟用牛棚布洛格頓（Connor Brogdon），並順利拆彈成功。

但在7局下半布洛格頓續投形成滿壘局面，面對桑契斯雖投出高於好球帶之上的速球，仍被他一棒扛出中左外野方向的滿貫全壘打，一口氣拉開領先分差，且8局魏斯伯格（Jordan Westburg）也跳出來轟出兩分打點的全壘打奠定勝基，終場由金鶯大勝天使。

菊池雄星本場用了92球投完5.2局，被敲出7支安打失掉5分（3分自責分）送出10K，本季防禦率略升至3.05；金鶯部分，掛帥主投的前統一獅洋投布萊威（Scott Blewett），吃下2.2局失掉2分後就將工作交給波維奇（Cade Povich），而他主投3.2局沒有失分送出4張老K，也收下個人第2勝。

菊池雄星。（美聯社）菊池雄星。（美聯社）

布萊威。（美聯社）布萊威。（美聯社）

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