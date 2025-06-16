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竹縣社區足球隊「銀河射手」 勇奪勝利聯賽U12冠軍及U14亞軍

2025/06/16 12:21

新竹縣「銀河射手」足球隊參加勝利聯賽勇奪U12全國冠軍，並在U14 組榮獲亞軍，縣長楊文科（前排右四）於主管會報中恭喜並表揚足球小將們。（新竹縣政府提供）新竹縣「銀河射手」足球隊參加勝利聯賽勇奪U12全國冠軍，並在U14 組榮獲亞軍，縣長楊文科（前排右四）於主管會報中恭喜並表揚足球小將們。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣社區足球隊「銀河射手」足球隊參加台灣足球盛事「第十一屆勝利聯賽（Victory League）」，在全國200支隊伍的激烈競賽中脫穎而出，勇奪U12全國冠軍，並在U14 組榮獲亞軍，展現優異的團隊戰力與技術水準。

縣長楊文科日前於主管會報中，恭喜並表揚足球小將們，也鼓勵他們再接再厲，從足球中學習自律、堅持與團隊精神，繼續在球場上突破自我，為夢想全力以赴。

教育局表示，銀河射手足球隊此次參加的勝利聯賽，是台灣最具規模的青少年足球賽事之一，吸引超過200支隊伍參與，涵蓋U6至U18四個年齡層級。他們在本屆賽事中表現亮眼，勇奪U12全國冠軍，並在U14組榮獲亞軍，其中詹雨杰選手更在本次賽會出賽十場，進球數達到26 顆，獲頒賽會金靴獎。

銀河射手教練朱良毅說，新竹地區有非常多的社區足球隊，參加球隊的孩子平時課業繁重，大多是利用平日晚上做訓練，假日時參加比賽，此次全國賽於高雄舉行，天氣非常炎熱，體力的消耗隊選手們來說是一大考驗，但他們依舊展現不放棄、勇敢追夢的精神，並獲得亮眼的成績，非常值得肯定及鼓勵。

朱良毅也強調，比賽不只是為了勝利，更重要的是讓孩子學會團結、尊重與溝通，他常提醒球員「謾罵和責備無法讓隊友進步，唯有正向的鼓勵與理解，才能真正成長」，未來將持續培訓足球小將，也期許明年度可以再為新竹縣爭取榮耀。＃

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