排球》張育陞領軍台灣男排拚亞洲國家盃 目標放眼4強

台灣男排啟程前往巴林。（排協提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕以今年世界大學運動會培訓隊為主體的台灣男排，已啟程飛往巴林備戰6月17日至6月24日進行的亞洲男排國家盃，目標放眼闖進4強。

亞洲國家盃前身為亞洲排球挑戰盃，今年更名後重新出發，於亞洲國家盃取得冠軍的隊伍，可直接拿到明年亞洲排球錦標賽資格。

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台灣男排這次在亞洲國家盃先前抽籤被列在第2檔次，預賽籤運不錯，與巴基斯坦以及菲律賓分在C組，避開第1檔次排名最高的卡達以及南韓，且同屬第1檔次的巴基斯坦，目前世界排名降到第49名，世界排名第45名的台灣男排反倒是C組中最高排名隊伍，分組前2可晉級8強單敗淘汰賽。

經過先前被總教練黃宏裕視為「奧運級強度」的亞洲男排冠軍聯賽洗禮後，他認為，藉由上次在亞洲冠軍聯賽的比賽，選手們有機會交手世界級強敵，同時也能提早適應亞洲各地區的技戰術，希望有上次比賽經驗，可以幫助這次亞洲國家盃取得佳績。

有別於征戰亞洲冠軍聯賽的陣容，台灣男排迎來旅日多年的重砲手張育陞加入，讓球隊進攻端武器更升級。黃宏裕指出，張育陞的加入對於球隊一定是正向加分，不過這是團隊跟張育陞首次配合，跟前輩一起打球，其他小將們多少會有壓力，希望張育陞可以多鼓勵小學弟們。

黃宏裕透露，對於這次比賽，他也特別集合選手，告訴大家要快樂地打球，不要給自己太大壓力，好好享受比賽，才是這些年輕球員在這階段該有的想法，同時也要把目標放大，這次比賽盼能以進入4強為標準。

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