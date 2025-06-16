晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 排球

排球》張育陞領軍台灣男排拚亞洲國家盃 目標放眼4強

2025/06/16 12:22

台灣男排啟程前往巴林。（排協提供）台灣男排啟程前往巴林。（排協提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕以今年世界大學運動會培訓隊為主體的台灣男排，已啟程飛往巴林備戰6月17日至6月24日進行的亞洲男排國家盃，目標放眼闖進4強。

亞洲國家盃前身為亞洲排球挑戰盃，今年更名後重新出發，於亞洲國家盃取得冠軍的隊伍，可直接拿到明年亞洲排球錦標賽資格。

台灣男排這次在亞洲國家盃先前抽籤被列在第2檔次，預賽籤運不錯，與巴基斯坦以及菲律賓分在C組，避開第1檔次排名最高的卡達以及南韓，且同屬第1檔次的巴基斯坦，目前世界排名降到第49名，世界排名第45名的台灣男排反倒是C組中最高排名隊伍，分組前2可晉級8強單敗淘汰賽。

經過先前被總教練黃宏裕視為「奧運級強度」的亞洲男排冠軍聯賽洗禮後，他認為，藉由上次在亞洲冠軍聯賽的比賽，選手們有機會交手世界級強敵，同時也能提早適應亞洲各地區的技戰術，希望有上次比賽經驗，可以幫助這次亞洲國家盃取得佳績。

有別於征戰亞洲冠軍聯賽的陣容，台灣男排迎來旅日多年的重砲手張育陞加入，讓球隊進攻端武器更升級。黃宏裕指出，張育陞的加入對於球隊一定是正向加分，不過這是團隊跟張育陞首次配合，跟前輩一起打球，其他小將們多少會有壓力，希望張育陞可以多鼓勵小學弟們。

黃宏裕透露，對於這次比賽，他也特別集合選手，告訴大家要快樂地打球，不要給自己太大壓力，好好享受比賽，才是這些年輕球員在這階段該有的想法，同時也要把目標放大，這次比賽盼能以進入4強為標準。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中